Ana, fiica lui Adrian Daminescu, s-a căsătorit în secret în America. Nunta s-a desfășurat pe patru zile

Fiica lui Adrian Daminescu, Ana, s-a căsătorit în America. Fiica artistului a trăit un moment cu adevărat special pentru ea. Nunta s-a desfășurat pe parcursul a patru zile, iar Ana a arătat impecabil.

Cu ce se ocupă Ana în America

Fiica lui Adrian Daminescu, Ana, s-a căsătorit la 27 de ani. Părinții tinerei au fost prezenți la momentul special, care a avut loc în America. Mama Anei, Mihaela Spraetz a vorbit despre evenimentul important din familia sa.

Fosta soție a lui Adrian Daminescu a vorbit despre evenimentul care a avut loc în luna mai. Decorul a fost unul demn de filmele de la Hollywood, iar momentul a fost cu totul special.

„Noi locuim în Phoenix, Arizona, de 15 ani, și tot aici, în Phoenix, Ana și-a făcut școala, a urmat colegiul și tot acolo l-a întâlnit pe actualul ei soț, Roberto”, a spus fosta soție a lui Adrian Daminescu pentru VIVA!

Mihaela a vorbit despre fiica ei și despre ce face aceasta în America. Mai mult, ea a povestit că tânăra și-a găsit soțul în timpul colegiului.

„În timpul colegiului, Ana a lucrat în fiecare vacanță, în diferite locuri, în diferite companii, pentru a-și dezvolta abilitățile de a comunica, de a se adapta și de a respecta valoarea banilor.

Este extrem de plăcut când copiii primesc la fiecare două săptămâni cecul pe care îl pot depune în conturile personale. Când era în colegiu, în anul al III-lea, ea l-a cunoscut pe soțul ei, Roberto.

Soțul meu a îndemnat-o să lucreze pentru a avea propriii bani. Părinții soțului meu au avut una dintre cele mai mari companii de construcții, PCI, iar ei au plătit toate școlile pentru cei opt nepoți pe care îi au, incluzând-o și pe Ana.

Ana a învățat foarte multe de la Chris, el fiind un antreprenor care a lucrat foarte intens și, în același timp, a învățat-o că există și foarte multe beneficii după această perioadă. Fiica mea, Ana, are 27 de ani și, anul acesta, s-a căsătorit”, a mai spus Mihaela.

Tânăra a purtat 4 rochii de mireasă

Ana a strălucit în ziua nunții sale. Ea a purtat patru rochii de mireasă, iar marele eveniment a ținut patru zile. Fiecare zi a avut o altă locație, iar printre invitați s-au numărat prieteni și familie.

„Nunta Anei a durat patru zile și a fost făcută în altă locație în fiecare zi. Au venit foarte mulți prieteni din diferite orașe, din partea familiei noastre și din partea familiei soțului Anei”, a declarat mama ei.

