Adrian Daminescu, unul dintre cei mai cunoscuți soliști de muzică ușoară din România, a trecut printr-o experiență extrem de dureroasă, dar și plină de curaj, învingând o boală teribilă – cancerul de plămâni. Cu toate că a fost diagnosticat cu o formă gravă a bolii, artistul a reușit să depășească această perioadă neagră din viața sa, fără a renunța la unul dintre cele mai vechi obiceiuri – fumatul, despre care nu crede că ar fi cauza suferinţei sale.

Cum a câștigat Adrian Daminescu lupta cu cancerul pulmonar

Adrian Daminescu împlinește 69 de ani pe 2 octombrie 2024, dar în loc să își facă planuri de pensionare, artistul se bucură de viață și de activitatea sa artistică. Înainte de aniversarea sa, Daminescu a făcut publice detalii șocante despre perioada în care a fost diagnosticat cu cancer de plămâni, o boală gravă care amenința să îi curme cariera și viața. Cu toate acestea, artistul a înfruntat boala cu un curaj impresionant, spunându-și că „nu mi se poate întâmpla chiar mie” și că mai are multe de realizat.

„Am făcut o analiză la plămâni și mi-au găsit un cancer malign de 3,5 cm la plămânul drept. Eram la limită, dar i-am zis soției mele să stea liniștită. Nu aveam de gând să mor din asta”, a declarat Adrian Daminescu, în cadrul emisiunii „De-a viaţa ascunselea”, potrivit adevarul.ro.

Deși tratamentul a fost dificil, Adrian Daminescu nu a cedat nici o clipă. El s-a bazat pe credință și umor pentru a depăși momentele grele.

„Tratamentul este iadul pe pământ! Dar, cu credință și umor, treci”, a spus artistul, subliniind rolul pozitivismului în fața bolii.

Soţia lui Adrian Daminescu, profund afectată de vestea bolii artistului

Adrian Daminescu nu s-a lăsat doborât de vestea că are cancer. În loc să cedeze fricii, a ales să își înfrunte boala cu o atitudine pozitivă, deși soția lui, Dana, a fost profund afectată de acest diagnostic.

„Când a auzit soția mea, s-a speriat, dar i-am zis să stea liniștită. Sunt foarte credincios și mi-am spus: ‘Nu mi se poate întâmpla chiar mie, pentru că mai am mult de cântat și de compus”, a mai spus artistul pentru sursa de mai sus.

Artistul a mai dezvăluit că deşi tratamentul l-a dus în pragul disperăii, nu și-a pierdut nicio clipă încrederea în el şi în Divinitate, în ciuda tuturor exemplelor pe care le avea în jur.

„E o boală extraordinară, să tratați boala cu un mare sictir! Dacă ai încredere totală în tine, nu mori! Trebuie să te schimbi, să fii profund în gândire! Cei care urlau noaptea, prin spitale: „Am să mor!”, se vor duce primii. Mai mă așteptau pacienții, pe holul spitalului, se și mirau că mie nu mi-e frică, mai vorbeam cu ei, îi încurajam. Cel mai mare dușman al omului este însă frica, nu trebuie să te temi”,a completat artistul.

Chimioterapia și radioterapia, un „iad pe pământ”

Tratamentul pentru cancer este unul extrem de dur și l-a pus la grea încercare pe artist. Adrian Daminescu a urmat atât ședințe de chimioterapie, cât și radioterapie, inclusiv la cap, deoarece cancerul pulmonar are tendința să se răspândească în această zonă.

„Este îngrozitor. Dar, cu ajutorul credinței și cu suportul medicilor, am reușit să trec prin toate. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a trimis îngerașii aceștia – asistentele, doctorițele și infirmierele. Le iubesc de mor!”, a declarat solistul.

Care crede artistul că ar fi fost cauza cancerului

Deși a fumat de la vârsta de 7 ani, Adrian Daminescu nu consideră că acest viciu a fost cauza cancerului său pulmonar. Vedeta susține că boala nu a apărut din cauza fumatului, ci din pricina alimentației nesănătoase, pline de chimicale.

Potrivit declarațiilor sale, acesta consideră că substanțele toxice din alimentele procesate au fost principalul factor care a declanșat cancerul, nu țigările. Artistul a subliniat că acum acordă mult mai multă atenție dietei sale, încercând să consume alimente cât mai naturale și mai sănătoase.

„Gata, s-a terminat cu băutura, înainte beam mai serios, cu toți colegii mei, dar și aia s-a terminat. Am rămas însă cu fumatul. Și la tratament, în spital, mai fumam câte o țigară electronică. E discutabilă chestia asta, eu nu cred că fumatul îți face rău. Fumez de la vârsta de 7 ani, de 61 de ani, dar cancerul nu e de la fumat, e de la alimente, care conțin chimicale. Acum sunt atent la alimentație, mai și gătesc”, a declarat artistul.

Adrian Daminescu a renunţat definitiv la perucă

După ce și-a pierdut părul în urma tratamentului agresiv pentru cancer, Adrian Daminescu a luat decizia curajoasă de a nu mai purta perucă. Deși la început se simțea inconfortabil și se considera neatractiv fără păr, artistul a ajuns să accepte schimbarea și să se mândrească cu aspectul său.

„M-am hotărât să nu-mi mai las părul să crească, deși la început mă vedeam urât. Dar bărbatul e bărbat, poate să umble și chel! Cu cântatul sunt ok, am succes, am avut două spectacole, lumea a fost foarte încântată. Nu s-au uitat că am păr sau nu, m-au recunoscut după voce”, a mai mărturisit Adrian Daminescu în cadrul emisiunii „De-a viața ascunselea”.

