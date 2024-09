Un celebru prezentator de radio și televiziune a descoperit că are cancer după ce publicul a observat o schimbare în vocea lui. Sesizările celor care îl urmăresc l-au determinat să meargă la un control medical și astfel a aflat de cruntul diagnostic.

O vedetă de radio și televiziune și-a descoperit boala mulțumită ascultatorilor

Prezentatorul de radio Jamie Theakston a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer laringian în stadiul 1.

În vârstă de 53 de ani, Jamie a spus că boala a fost depistată chiar de ascultătorii radio, după ce au observat o schimbare în vocea lui, ceea ce l-a determinat să solicite sfatul medicului.

Jamie, care prezintă o emisiune matinală alături de Amanda Holden, a lipsit o vreme de la radio după ce a suferit o intervenție chirurgicală la corzile vocale.

Împărtășind o actualizare de sănătate cu fanii de pe Instagram, vedeta radio a confirmat cine îl va înlocui și când se va întoarce.

„Bună, oameni buni, după cum știți, am avut recent o operație pentru a elimina o leziune din corzile mele vocale. Biopsia a identificat acest lucru ca fiind cancer laringian în stadiul 1.

Deci am cancer, dar cancerul nu mă are! Prognosticul este foarte pozitiv și sper să revin cu voi în octombrie. Până atunci, mi s-a spus să îmi odihnesc vocea și să te las în mâinile cele mai capabile ale lui JK și Amanda. Multumesc tuturor și întregii familii Global care ne-au susținut incredibil” – a transmis Jamiea, pe rețelele de socializare.

Colegii de breaslă și-au declarat susșinerea totală pentru Jamie

Principalele tratamente pentru cancerul de gât includ radioterapia, chirurgia, chimioterapia și medicamentele împotriva cancerului.

Co-starul lui Jamie, Amanda, a vorbit despre actualizarea sănătății lui Jamie în emisiune.

La scurt timp după anunțul lui Jamie, o Amanda emoționată a spus în direct: „Vă împărtășim totul în această emisiune, suișurile și coborâșurile. Așadar, mi se pare corect să vă punem la curent cu ceea ce se întâmplă.

S-ar putea să fi văzut pe rețelele de socializare ale lui Jamie, el a suferit recent o operație pentru îndepărtarea unei leziuni din corzile vocale și am vrut să vă anunțăm că această biopsie a fost de fapt identificată ca fiind cancer laringian în stadiul 1. Chiar dacă a fost identificat ca fiind cancer, nu toate sunt vești proaste.

Ne-a spus că trebuie să-i ținem locul și că emisiunea trebuie să continue , așadar asta vom face. O să-l facem mândri. El, Sophie și băieții, ei ascultă acasă și știu că după acest anunț toți cei care ascultă vor trimite cele mai bune urări Regelui nostru” – a transmis Amanda.

Vestea vine la doar câteva săptămâni după ce Jamie a dezvăluit că ia o pauză din emsiune pentru a-și reveni după o intervenție chirurgicală.

Într-o declarație pe rețelele de socializare, el a explicat: „Ooo – câțiva dintre voi, ascultătorii, ați observat că vocea mea nu a sunat bine în ultimele săptămâni – trebuie să vă mulțumesc… am verificat. Medicii au găsit o leziune pe corzile mele vocale pe care am îndepărtat-o ​​în acest weekend. Mulțumesc pentru toate mesajele amabile ar trebui să fie din nou pe picioare în curând” – a mai transmis Jamie în mediul online. Jamie a prezintă emisiunea Heart Breakfast din 2005. Este prezentator TV, producător și actor – și și-a început cariera prezentând „Top of the Pops” între 1998 și 2003.

