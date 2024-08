Actrița Danielle Fishel din serialul „Boy Meets World”, diagnosticată cu cancer la sân: „Mă voi opera”

Danielle Fishel, actrița care a jucat-o pe Topanga Lawrence în serialul „Boy Meets World”, a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer la sân.

Danielle Fishel, primele declarații despre diagnosticul de cancer la sân

Danielle Fishel a făcut public diagnosticul ei de cancer mamar în episodul din 19 august al podcastului „Pod Meets World”, pe care îl găzduiește alături de foștii colegi Will Friedle și Rider Strong.

„Aș dori să împărtășesc ceva cu ascultătorii noștri”, a început actrița în vârstă de 43 de ani.

„Rider și Will au fost primele persoane cărora le-am spus vestea. Am fost diagnosticată recent cu CDIS, care înseamnă carcinom ductal in situ, o formă de cancer la sân. Este foarte precoce. Tehnic vorbind, este în stadiul zero”, a continuat Danielle Fishel, în podcastul „Pod Meets World”.

Actrița a subliniat că diagnosticul ei este unul minor, dezvăluind că urmează să se opereze. Totodată, Danielle a explicat motivul pentru care a dorit să facă acest diagnostic public.

„Am fost diagnosticată cu CDIS de grad înalt cu microinvazie. Și voi fi bine. Mă voi opera pentru a-l îndepărta. Voi urma și un tratament. A trebuit să iau o mulțime de decizii în ultimele două zile”, a mai povestit actrița.

De ce a ales să facă diagnosticul public

Deși avea convingerea că va „suferi în tăcere” dacă va fi vreodată diagnosticată cu cancer, Danielle a decis să vorbească deschis despre această experiență, după ce a învățat o lecție importantă de la autoarea Glennon Doyle.

„Ea vorbește adesea despre faptul că mulți oameni preferă să nu-și împărtășească experiențele (neplăcute – n.red.) până când nu trec peste ele, astfel încât să poată spune: «Iată partea frumoasă a tuturor lucrurilor, iată ce am învățat»”, a adăugat Danielle. „Dar locul de unde ai cel mai mult de învățat este chiar la începutul sau în mijlocul unei povești foarte dificile.”

După aflarea diagnosticului, decizia inițială a lui Danielle a fost să dezvăluie vestea doar soțului ei, Jensen Karp, alături de care are doi copii, Adler (5 ani) și Keaton (2 ani), părinților și fratelui ei. Dar a concluzionat rapid că ar avea mai mult de câștigat dacă și-ar împărtăși experiența.

„Cu cât vorbeam cu mai mulți oameni despre asta, cu atât mai mulți oameni îmi împărtășeau propriile lor experiențe, fie ei înșiși fiind diagnosticați cu cancer, fie un membru al familiei”, a mai spus Danielle.

Danielle Fishel îndeamnă femeile să facă mamografii anuale

Actrița din „Girl Meets World” a dezvăluit și ce a învățat din această experiență până acum.

„Singurul motiv datorită căruia am descoperit acest cancer când era încă în stadiul zero este acela că în ziua în care am primit mesajul care mă anunța că e timpul pentru mamografia anuală, am făcut acea programare”, a explicat. „Sper ca acest lucru să vă încurajeze să vă prezentați la cabinet. Dacă trebuie să aflați că aveți cancer, aflați în stadiul zero”, a încheiat actrița.

