Gheorghe Ifrim a divorțat de soție în secret, după două decenii de căsnicie și doi copii împreună. Actorul din „Las Fierbinți” s-a recăsătorit toamna aceasta cu o femeie mai tânără, cu care formează un cuplu de aproximativ doi ani.

Gheorghe Ifrim a divorțat în secret și s-a recăsătorit

Gheorghe Ifrim, cunoscut de public drept „primarul Vasile” din serialul de comedie „Las Fierbinți”, a divorțat de soția lui, Roxana, după mai bine de două decenii de căsnicie. Alături de Roxana, actorul are doi fii, Ștefan și Cristi. Gheorghe și Roxana s-au cunoscut în timpul facultății și și-au oficializat relația în anul 2001.

Gheorghe și Roxana Ifrim au ales discreția atât în timpul relației și căsniciei lor, cât și atunci când au decis să meargă pe drumuri separate. La fel de discret a fost actorul și cu actuala parteneră, Maria, cu care ar forma un cuplu de aproximativ doi ani.

Câți invitați au avut Gheorghe Ifrim și Maria la nuntă

Gheorghe Ifrim și Maria, care este coregrafă, s-au căsătorit toamna aceasta, potrivit Cancan.ro. Evenimentul a reunit aproximativ 100 de invitați, familie, prieteni și colegi de breaslă. Conform aceleiași surse, sufletul petrecerii a fost chiar mirele, care și-a distrat invitații cu mișcările lui de dans.

Printre invitații la nunta dintre Gheorghe Ifrim și Maria s-a numărat și actrița Maria Buză, care a publicat în mediul online o filmare cu mirii pe ringul de dans. Vezi imaginile în galeria foto de mai sus!

