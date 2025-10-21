Christine Baumgartner (51 de ani), fosta soție a actorului Kevin Costner, și partenerul ei, omul de afaceri Josh Connor (51 de ani), s-au căsătorit pe 18 octombrie, într-un cadru romantic la Santa Ynez Ranch, o podgorie privată din Santa Barbara, California — aproape de locul unde Christine a copilărit.
Christine Baumgartner și Josh Connor au avut o nuntă de vis
Ceremonia în aer liber, desfășurată la apus, a reunit peste 100 de invitați apropiați, inclusiv copiii celor doi.
Mireasa a purtat o rochie personalizată semnată Mira Zwillinger, cu broderii florale și un decolteu în formă de inimă. La recepție, Christine a schimbat ținuta cu o rochie albă din satin, fără bretele, creată de Lihi Hod. Josh Connor a optat pentru un smoking negru, croit la comandă, într-un stil clasic.
Weekendul nunții a fost gândit ca o celebrare relaxată, centrată pe familie și prieteni. Invitații au fost primiți vineri seara, pe 17 octombrie, la o petrecere de bun venit, iar atmosfera a fost una caldă și autentică. „A fost magic — cu adevărat”, a declarat un invitat pentru People. „Decorul era superb, dar ceea ce a făcut totul special a fost intimitatea. Nu a fost o producție grandioasă, ci o celebrare sinceră și emoționantă.”
Un alt invitat a povestit: „Bucuria și râsetele au fost molipsitoare, de la petrecerea de vineri până la ultimul dans de sâmbătă. Christine și Josh radiau fericire, iar în timpul ceremoniei nu a rămas ochi neudat.”
În ultimele luni, Christine s-a retras din lumina reflectoarelor, concentrându-se pe familie și pe noua viață alături de Josh. De asemenea, și-a intensificat implicarea în organizația non-profit OmniPeace Foundation, care oferă educație muzicală copiilor defavorizați. Recent, ea a contribuit la realizarea unui „Music Box” în Long Beach — o sală de muzică complet echipată pentru lansarea unui program educațional.
Potrivit apropiaților, Christine și Josh își doresc o viață autentică, plină de bucurie, concentrată pe momentele simple care contează cu adevărat.