Christine Baumgartner (51 de ani), fosta soție a actorului Kevin Costner, și partenerul ei, omul de afaceri Josh Connor (51 de ani), s-au căsătorit pe 18 octombrie, într-un cadru romantic la Santa Ynez Ranch, o podgorie privată din Santa Barbara, California — aproape de locul unde Christine a copilărit.

Christine Baumgartner și Josh Connor au avut o nuntă de vis

Ceremonia în aer liber, desfășurată la apus, a reunit peste 100 de invitați apropiați, inclusiv copiii celor doi.

Mireasa a purtat o rochie personalizată semnată Mira Zwillinger, cu broderii florale și un decolteu în formă de inimă. La recepție, Christine a schimbat ținuta cu o rochie albă din satin, fără bretele, creată de Lihi Hod. Josh Connor a optat pentru un smoking negru, croit la comandă, într-un stil clasic.

Weekendul nunții a fost gândit ca o celebrare relaxată, centrată pe familie și prieteni. Invitații au fost primiți vineri seara, pe 17 octombrie, la o petrecere de bun venit, iar atmosfera a fost una caldă și autentică. „A fost magic — cu adevărat”, a declarat un invitat pentru People. „Decorul era superb, dar ceea ce a făcut totul special a fost intimitatea. Nu a fost o producție grandioasă, ci o celebrare sinceră și emoționantă.”

Un alt invitat a povestit: „Bucuria și râsetele au fost molipsitoare, de la petrecerea de vineri până la ultimul dans de sâmbătă. Christine și Josh radiau fericire, iar în timpul ceremoniei nu a rămas ochi neudat.”

Cei doi s-au logodit pe 26 ianuarie, când Josh a cerut-o în căsătorie pe o plajă din Santa Barbara, într-un moment surprinzător și romantic. „Era pe cale să plouă, așa că plaja era aproape goală când Josh s-a așezat în genunchi”, a povestit un apropiat. Relația lor a fost confirmată public în ianuarie 2024, deși au fost văzuți împreună încă din vara lui 2023, în Hawaii.

Christine și Kevin Costner au fost căsătoriți 18 ani

Căsătoria vine la un an și jumătate după ce Christine a finalizat divorțul de Kevin Costner, cu care a fost căsătorită timp de 18 ani și are trei copii. Josh Connor are, la rândul său, trei copii dintr-o relație anterioară.

În ultimele luni, Christine s-a retras din lumina reflectoarelor, concentrându-se pe familie și pe noua viață alături de Josh. De asemenea, și-a intensificat implicarea în organizația non-profit OmniPeace Foundation, care oferă educație muzicală copiilor defavorizați. Recent, ea a contribuit la realizarea unui „Music Box” în Long Beach — o sală de muzică complet echipată pentru lansarea unui program educațional.

Potrivit apropiaților, Christine și Josh își doresc o viață autentică, plină de bucurie, concentrată pe momentele simple care contează cu adevărat.

