Tatăl lui Meghan Markle a suferit o amputație de picior. Bărbatul se află la terapie intensivă

Tatăl lui Meghan Markle și-a pierdut piciorul stâng de sub genunchi după ce un cheag de sânge i-a întrerupt circulația și i-a pus în pericol viața. El se află acum la terapie intensivă. Iată ce s-a întâmplat.
Tatăl ducesei de Sussex a suferit o amputație de picior
La începutul săptămânii, Thomas Markle, în vârstă de 81 de ani, a fost transportat de urgență la spital după ce s-a simțit rău în locuința sa din Filipine.
După operația de miercuri, medicii au fost nevoiți să îi amputeze o parte din picior deoarece zona începuse să se înnegrească rapid.
„Tatăl meu este foarte curajos. Piciorul i s-a făcut albastru și apoi negru. Totul s-a întâmplat foarte repede. L-am dus la un spital local, i-au făcut investigații și i-au spus că trebuie amputat”, a spus fiul său, Thomas Jr.
Tatăl lui Meghan se află în prezent la terapie intensivă. Situația ar putea să nu fie încă stabilă, pentru că bărbatul ar putea avea nevoie de o nouă intervenție pentru îndepărtarea unui cheag de sânge din coapsa stângă.
„Unul dintre medici a spus că următoarele două-trei zile sunt critice. Piciorul stâng i-a fost amputat de sub genunchi. Erau îngrijorați că se poate instala o infecție, septicemie sau gangrenă. Țesutul era negru și mort”, a mai spus fiul său.
Care sunt simptomele unui cheag de sânge
Tromboza venoasă profundă apare atunci când un cheag de sânge se formează într-una dintre venele profunde, de obicei la nivelul piciorului. Simptomele includ:
durere pulsatilă sau crampe la un picior (rar la ambele), de obicei în gambă sau coapsă
umflarea unui singur picior
piele caldă în zona dureroasă
piele roșie sau închisă la culoare în zona afectată
vene umflate, dure sau sensibile la atingere
Aceste simptome pot apărea și la nivelul brațului sau abdomenului dacă acolo se află cheagul, însă este mai rar.
Cu ani în urmă, Thomas Jr și Samantha, copiii lui Thomas, au intentat un proces de defăimare împotriva lui Meghan. Aceasta a câștigat cazul, judecătorul stabilind că Samantha „nu a identificat nicio afirmație care să poată susține o acuzație de defăimare”.