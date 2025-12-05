  MENIU  
Tatăl lui Meghan Markle a suferit o amputație de picior. Bărbatul se află la terapie intensivă

Tatăl lui Meghan Markle a suferit o amputație de picior. Bărbatul se află la terapie intensivă

Amelia Matei
.

Tatăl lui Meghan Markle și-a pierdut piciorul stâng de sub genunchi după ce un cheag de sânge i-a întrerupt circulația și i-a pus în pericol viața. El se află acum la terapie intensivă. Iată ce s-a întâmplat.

Tatăl ducesei de Sussex a suferit o amputație de picior

La începutul săptămânii, Thomas Markle, în vârstă de 81 de ani, a fost transportat de urgență la spital după ce s-a simțit rău în locuința sa din Filipine.

După operația de miercuri, medicii au fost nevoiți să îi amputeze o parte din picior deoarece zona începuse să se înnegrească rapid.

„Tatăl meu este foarte curajos. Piciorul i s-a făcut albastru și apoi negru. Totul s-a întâmplat foarte repede. L-am dus la un spital local, i-au făcut investigații și i-au spus că trebuie amputat”, a spus fiul său, Thomas Jr.

Citește și: Meghan Markle și Prințul Harry, ieșire surpriză cu copiii lor. Archie și Lilibet, prezenți la o acțiune de voluntariat

Thomas Jr a spus că nu exista nicio alternativă, medicii explicând că era „o chestiune de viață și de moarte”.

Tatăl lui Meghan se află în prezent la terapie intensivă. Situația ar putea să nu fie încă stabilă, pentru că bărbatul ar putea avea nevoie de o nouă intervenție pentru îndepărtarea unui cheag de sânge din coapsa stângă.

„Unul dintre medici a spus că următoarele două-trei zile sunt critice. Piciorul stâng i-a fost amputat de sub genunchi. Erau îngrijorați că se poate instala o infecție, septicemie sau gangrenă. Țesutul era negru și mort”, a mai spus fiul său.

Care sunt simptomele unui cheag de sânge

Tromboza venoasă profundă apare atunci când un cheag de sânge se formează într-una dintre venele profunde, de obicei la nivelul piciorului. Simptomele includ:

  • durere pulsatilă sau crampe la un picior (rar la ambele), de obicei în gambă sau coapsă
  • umflarea unui singur picior
  • piele caldă în zona dureroasă
  • piele roșie sau închisă la culoare în zona afectată
  • vene umflate, dure sau sensibile la atingere

Aceste simptome pot apărea și la nivelul brațului sau abdomenului dacă acolo se află cheagul, însă este mai rar.

Citește și:  Tatăl lui Meghan Markle, la terapie intensivă. Thomas Markle a fost operat de urgență

Thomas are un istoric medical complicat. În 2018, a suferit două atacuri de cord chiar înainte de nunta lui Meghan cu Harry.

Meghan este înstrăinată de tatăl ei din jurul anului 2018, însă a încercat să reia legătura. În 2022, s-a raportat că ducesa i-a transmis un mesaj după ce acesta a suferit un accident vascular major.

Meghan Markle nu ține legătura cu tatăl său

Relația lui Meghan cu membrii familiei din partea tatălui a fost intens mediatizată, marcată de procese, probleme de sănătate și tensiuni personale. 

*STOCK IMAGES* - Meghan, Duchess of Sussex wins latest court battle with Mail on SundayIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Cu ani în urmă, Thomas Jr și Samantha, copiii lui Thomas, au intentat un proces de defăimare împotriva lui Meghan. Aceasta a câștigat cazul, judecătorul stabilind că Samantha „nu a identificat nicio afirmație care să poată susține o acuzație de defăimare”.

Citește și: Harry, după ce a văzut scenele intime cu Meghan Markle în „Suits”. „Ar fi nevoie de șocuri electrice pentru a-mi scoate acele imagini din cap”

În 2021, Thomas a amenințat că o va acționa în instanță pe Meghan și pe Harry pentru a obține acces la nepoții săi, Archie și Lilibet.

Relația dintre Meghan și tatăl ei s-a degradat după nunta regală, când Thomas a făcut un aranjament cu un fotograf pentru a pune în scenă imagini cu el, lucru care a provocat un scandal mediatic.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
