Meghan Markle și Prințul Harry, ieșire surpriză cu copiii lor. Archie și Lilibet, prezenți la o acțiune de voluntariat

Prințul Harry și Meghan Markle și-au surprins fanii implicându-și copiii în activități caritabile. Micuții Archie și Lilibet au ajutat la pregătirea meselor pentru persoanele defavorizate din Los Angeles, alături de părinții lor.

Meghan Markle și Prințul Harry, cu Archie și Lilibet la un eveniment caritabil

Meghan Markle și Prințul Harry, au oferit o lecție importantă copiilor lor despre importanța voluntariatului. Ducii de Sussex și-au adus copiii, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, la o acțiune de voluntariat în Los Angeles, chiar înainte de Ziua Recunoștinței.

Fundația Archewell, înființată de Harry și Meghan, a colaborat cu Our Big Kitchen Los Angeles (OBKLA), o bucătărie comunitară non-profit care oferă anual peste 70.000 de mese hrănitoare pentru locuitorii din Los Angeles aflați în nesiguranță alimentară. Familia Sussex a participat la pregătirea și ambalarea meselor pentru organizații locale precum Los Angeles Mercy Housing, Pico Union Project și PATH.

Într-o postare pe site-ul Fundației Archewell din 26 noiembrie, se menționează că Prințul Archie, în vârstă de 6 ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de 4 ani, s-au alăturat părinților lor în linia de ambalare, ajutând la rularea unor bile de aluat. Meghan a împărtășit pe Instagram Stories imagini cu produsul finit, însoțite de mesajul „Show up, do good” (Fii prezent, fă bine).

Fotografiile de la eveniment îi arată pe Harry și Meghan purtând șepci Archewell, ducesa având și un șorț asortat, în timp ce prințul purta o haină OBKLA. Cuplul a fost surprins pregătind diverse alimente, inclusiv ardei grași și orez cu carne.

Educația prin grădinărit

Într-un episod al podcastului «Aspire with Emma Grede» din 17 iunie, Meghan a vorbit despre modul în care ea și Harry își educă copiii să aprecieze valoarea hranei și importanța comunității, folosind grădina de legume și un stand de piață în miniatură din casa lor din Montecito, California.

„Cultivăm multe legume, și o parte din ceea ce vreau să învețe este – și grădinăritul este într-adevăr atât de grozav pentru copii, pentru că îi învață răbdare, îi învață să aprecieze mâncarea lor”, a spus Meghan, potrivit People.

Meghan subliniază importanța înțelegerii valorii lucrurilor, în special pentru copiii privilegiați.

„Cred că este esențial ca copiii să înțeleagă că, la fel ca bunele maniere și îngrijirea lucrurilor din jurul tău, există o valoare în lucruri”, a explicat ea.

Acțiunea de voluntariat a familiei a avut loc chiar înainte de sărbătorirea Zilei Recunoștinței. Meghan a dezvăluit anterior că preferă să țină sărbătoarea destul de „relaxată” acasă, invitând-o pe mama ei, Doria Ragland, care locuiește în apropiere, precum și prieteni care nu au alte planuri.

„Cred că întotdeauna te asiguri că există loc la masă pentru prietenii tăi care nu au familie, ceea ce este cu adevărat important”, a spus Meghan pentru Marie Claire în noiembrie 2024.

Pe măsură ce copiii cresc, Meghan se bucură să vadă magia sărbătorilor prin ochii lor.

„Acum suntem la vârsta la care abia aștept să o văd prin perspectiva lor în fiecare an”, a precizat ea.

„Ne asigurăm întotdeauna că avem ceva distractiv de făcut”, a menționat ducesa de Sussex.

