Iulia Albu și Mike, discuție aprinsă în public. Încă lucrează împreună, deși s-au despărțit

Iulia Albu și fostul ei logodnic, Mike, au fost protagoniștii unei discuții aprinse în public, pe bulevardul Barbu Văcărescu din București. Conflictul tensionat a fost surprins de paparazzi Mediaflux.

Iulia Albu și Mike, discuție aprinsă în public

Iulia Albu și fostul ei logodnic, Mike, încă lucrează împreună, deși nu mai formează un cuplu. Recent, cei doi au fost surprinși de paparazzi Mediaflux în mijlocul unei discuții aprinse, în public.

Potrivit sursei citate, Iulia Albu a ajuns după Mike, bărbatul fiind vizibil iritat. Acesta din urmă a început să gesticuleze și să ridice vocea, atrăgând atenția trecătorilor. După câteva minute de discuții tensionate, Iulia, sătulă de situație, a urcat în mașină și a plecat, lăsându-l pe Mike să continue să gesticuleze și să strige.

Potrivit Mediaflux, întâlnirea a avut loc în fața clădirii unde se află sediul firmei comune, un aspect care continuă să-i lege pe cei doi.

Citește și: Cum a luat naștere relația dintre Octavia Geamănu și Marian Ionescu, de la Direcția 5: „Nu înțelegeam ce văd femeile la el”

Povestea de dragoste dintre Iulia Albu și Mike

Mike și Iulia Albu au format un cuplu timp de aproximativ nouă ani, după ce s-au cunoscut prin intermediul unei prietene comune. „A fost ură la prima vedere”, a povestit fashion editorul despre prima întâlnire cu Mike. Ulterior, cei doi s-au reîntâlnit, la invitația lui Mike, și au descoperit că au multe lucruri în comun. Bărbatul lucrează în Publicitate și Marketing.

Vreme de mai mulți ani, Iulia Albu a fost discretă cu privire la relația dintre ea și Mike. În 2023, cei doi au acceptat invitația la America Express, unde au primit un val uriaș de critici în mediul online, din cauza comportamentului agresiv al bărbatului. În timpul difuzării emisiunii, Mike și-a cerut iertare pentru comportamentul nepotrivit. După încheierea filmărilor, Iulia și Mike au luat o pauză, au mers la terapie, apoi s-au împăcat, dar acum povestea lor de dragoste a ajuns la final.

„Am încercat și chiar am reușit să țin viața mea privată, privată. Vom continua în aceeași notă și de acum încolo. O poveste de dragoste se trăiește doar de persoanele implicate și atât. Vă mulțumesc pentru profesionalism și respectarea intimității noastre. Am trăit momente frumoase, momente zbuciumate, dar, cel mai important, am trăit. Și pentru asta suntem recunoscători”, declara Iulia Albu la începutul anului, după separare.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News