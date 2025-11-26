Cum a luat naștere relația dintre Octavia Geamănu și Marian Ionescu, de la Direcția 5: „Nu înțelegeam ce văd femeile la el”

Jurnalista Octavia Geamănu și solistul trupei Direcția 5, Marian Ionescu, formează unul dintre cele mai solide cupluri mondene. Cu toate că între ei este o diferență de vârstă de 20 de ani și nu mulți le dădeau șanse, iată că cei doi au demonstrat că iubirea lor este solidă, matură și a trecut testul timpului. Iată cum a început povestea lor de dragoste.

Începuturile relației dintre Octavia Geamănu și Marian Ionescu

Octavia Geamănu este o femeie împlinită și consideră că armonia din familie contribuie foarte mult la acest lucru. Ea a vorbit despre viața ei personală și a povestit despre începuturile relației sale cu Marian Ionescu, soțul ei.

Ea a mărturisit că nu s-a simțit atrasă de Marian imediat și a spus el era deja într-o relație cu altcineva, la momentul când s-au cunoscut.

Timpul a trecut și cei doi s-au apropiat, însă fără gânduri romantice. În cele din urmă, cei doi s-au îndrăgostit și viața lor s-a schimbat considerabil, reușind să aibă o relație stabilă, matură și armonioasă.

„În primă fază, nimic nu m-a atras. Chiar nu înțelegeam ce văd femeile la el de are așa succes. Chiar i-am și spus, era cu o fată atunci, era într-o relație, erau amândoi în fața mea. „Tu, o fată așa faină, ce vezi la el?’. Nu am avut nicio treabă cu el.

Mai degrabă credeam că mâine vine sfârșitul lumii decât că noi vom fi împreună. Dar surprinzătoare sunt căile Domnului. L-am văzut de multe ori cu ochi diferiți, ba buni, ba mai puțin buni. Cert este că într-un final, după vreo 8 ani în care ba suntem, ba nu suntem, ne-am căsătorit și iată-ne”, a povestit Octavia Geamănu într-un interviu pentru impact.ro.

Cum face față fanelor soțului său

Octavia Geamănu a vorbit despre cum se descurcă cu admiratoarele soțului ei, având în vedere că acesta este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați soliști de la noi.

Jurnalista a spus că are încredere deplină în partenerul ei de viață și nu se simte amenințată.

„Asta e o porcărie, înseamnă că e lipsă de încredere în tine, înseamnă că ai foarte multe frustrări, complexe. Sunt foarte liniștită.

Când există comunicare, când există înțelegere, există dragoste și în principal când omul de lângă tine îți inspiră în fiecare zi de la Dumnezeu încredere, pui capul pe pernă liniștită chit că el e la 2.000 de km sau 10.000 de km. Nu, n-am avut niciodată teama asta. Se termină tot când ai o teamă”, a spus Octavia Geamănu.

