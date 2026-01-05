Mariana Moculescu, mesaj neașteptat pentru fiica ei, la aproape două luni de la moartea lui Horia Moculescu. „Să nu mă uite niciodată!” Ce i-a transmis Nidiei

La început de an, Mariana Moculescu a vorbit deschis despre durerea prin care trece fiica ei, Nidia, după moartea tatălui său, compozitorul Horia Moculescu.

Deși și-ar fi dorit să petreacă Sărbătorile alături de ea, Mariana a ales să îi respecte perioada de doliu și să îi transmită sprijinul ei de la distanță.

„E îndoliată sufletește pentru tatăl ei!”

Mariana Moculescu a mărturisit că fiica ei trece printr-o suferință profundă, în ciuda aparențelor de normalitate. Relația dintre Nidia și tatăl ei a fost una specială, iar pierderea compozitorului a lăsat un gol imens.

„Aș fi vrut să petrec Revelionul cu Nidia, dar e îndoliată sufletește pentru tatăl ei, în ciuda zâmbetelor și a aparențelor de viață normală. Până la urmă, a fost o relație foarte specială între un tată celebru și unica lui fiică”, a declarat Mariana Moculescu pentru Click!.

În același mesaj, ea i-a transmis fiicei sale un gând plin de emoție: „Îi urez Nidiei să nu mă uite niciodată! I-am dăruit un tată celebru și ceva mult mai rar: darul Credinței în Viitor!”.

Pe lângă cuvintele adresate fiicei sale, Mariana a dorit să transmită și un mesaj public, plin de căldură, pentru toți românii. „Să fie iubiți cu adevărat și să aibă parte de cel mai mare bine din viața lor!”, a mai spus ea.

Citeşte şi: Mariana Moculescu decizie radicală, la o lună de la moartea lui Horia Moculescu. Ce se întâmplă între ea și fiica ei, Nidia: „Am avut această presimțire”

Citeşte şi: Mariana Moculescu vrea să locuiască în apartamentul lui Horia Moculescu. Ce spune despre testamentul compozitorului: „Merit să am partea mea”

Citeşte ştire: Cu ce se alege Mariana Moculescu după moartea lui Horia Moculescu: „Nu vreau nimic”. Ce spune despre Nidia, fiica ei: „Sper să iasă din vraja neagră”

Tradiții de familie și frumusețe moștenită

Mariana a vorbit și despre legătura puternică dintre generații, dezvăluind câteva dintre secretele naturiste pe care le-a învățat de la mama ei și pe care le-a transmis mai departe Nidiei. Ea spune că frumusețea și cochetăria sunt trăsături de familie.

„Mama m-a învățat să folosesc o mască de păr din gălbenușuri de ou, după care clătesc cu apă și cu oțet. De aceea am un păr sănătos și frumos. Tot mama mi-a spus să folosesc masca hidratantă pe față și pe corp, o dată pe lună, din miere de albine”, a mai povestit Mariana pentru aceeași sursă.

De ce nu a participat la înmormântarea lui Horia Moculescu

Deși a fost prezentă la priveghi, Mariana Moculescu nu a participat la înmormântarea fostului ei soț. Ea a explicat public motivul, subliniind că Nidia este singura persoană îndreptățită să reprezinte familia în astfel de momente.

„Fiica defunctului deține dreptul exclusiv de reprezentare a familiei și gestionează toate chestiunile legate de viața și memoria acestuia”, a transmis Mariana într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

În ciuda distanței fizice, Mariana rămâne alături de fiica ei, respectându-i durerea și oferindu-i sprijinul emoțional de care are nevoie. Pierderea lui Horia Moculescu a lăsat o rană adâncă în sufletul Nidiei, iar Mariana încearcă să o protejeze și să o încurajeze în această perioadă dificilă.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News