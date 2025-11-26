Nidia Moculescu, gest copleșitor în memoria tatălui său. Omagiul adus lui Horia Moculescu a stârnit un val de reacții. „Fără cuvinte, doar iubire!”

Moartea Horia Moculescu a lăsat un gol imens în sufletul fiicei sale, Nidia. Marele compozitor și pianist s-a stins din viață pe 12 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.

La scurt timp după dispariția tatălui, aceasta a ales să își exprime durerea și dragostea printr-o postare emoționantă pe rețelele de socializare, unde a împărtășit o fotografie din copilărie alături de maestru.

Nidia Moculescu, gest emoționant în memoria regretatului său tată

Nidia Moculescu a avut o relație specială cu tatăl său. Fotografia postată recent de Nidia pe rețelele de socializare, surprinzând un moment din copilărie alături de Horia Moculescu, este mai mult decât o simplă imagine: este o mărturie vizuală a unei legături puternice, care transcende timpul. Prin acest gest, Nidia a reușit să transmită emoția unei relații unice, dar și să ofere publicului o fereastră către intimitatea familială a marelui compozitor.

Postarea ei a fost percepută ca un mesaj de iubire și recunoștință, un mod de a păstra vie amintirea tatălui care a marcat nu doar viața ei, ci și cultura românească.

“Draga Nidia, știu că e greu, crede-mă că domnul Moculescu te veghează, te protejează, a fost și rămâne îngerul tău.”

“Fără cuvinte, doar iubire!”

“E greu când pleacă un lider! Îți împărtășesc durerea. Dumnezeu să-l odihnească!”

“Putere! Fii sigură că te veghează în fiecare clipă! Îmbrățișări!” – i-au transmis internauții Nidiei.

Horia Moculescu și-a pregătit fiica pentru moartea sa

La scurt timp după pierderea părintelui său, Nidia a mărturisit pentru Viva.ro că legătura cu tatăl ei a fost una cu totul deosebită.

„Eu cu tata am avut o relație unică. Eu am stat cu tata în casă. În rest glumeam, râdeam, făceam tot felul de șotii. Îi spuneam toate secretele. Era… puteai vorbi orice cu el!”, a povestit ea.

Fata marelui compozitor a mărturisit că îi vor lipsi gesturile simple, dar pline de afecțiune: „O să-mi fie dor de apelurile: ‘Nidia, unde ești? La ce oră vii acasă?’ O să-mi fie dor de mesajele de ‘noapte bună’. O să-mi fie dor de cafeaua cu el. O să-mi fie dor de tot”.

Nidia a mai povestit că tatăl ei a vorbit sincer cu ea despre inevitabilul final, cerându-i să rămână demnă. „[Mi-a spus] ce piesă vrea la înmormântare, să nu plâng, dar a zis că vrea să fiu cea mai demnă de la înmormântare și eu cred că asta am reușit”, a precizat Nidia. Chiar dacă a încercat să respecte dorința tatălui său, durerea pierderii este imensă. „Pentru mine tata era tot. Viața fără el o să fie mult mai neinteresantă”, a mai precizat ea.

Foto – Instagram / arhivă

Urmărește-ne pe Google News