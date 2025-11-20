Mariana Moculescu, declarații surprinzătoare după ce și-a dat fiica în judecată pentru pensie alimentară. „Foarte multă lume nu a înțeles!”

Mariana Moculescu face declarații neașteptate despre demersul juridic prin care solicită pensie alimentară de la fiica sa.

Conform legislației, un părinte aflat într-o situație dificilă poate solicita ajutor financiar din partea copilului, iar fosta soție a regretatului Horia Moculescu spune că se află într-o astfel de situație. Într-o intervenție telefonică la o emisiune TV, ea a explicat motivele cererii și a făcut declarații emoționante despre experiențele traumatice prin care a trecut.

„Este o cerere administrativă”

Mariana Moculescu a ținut să clarifice că demersul său nu ar trebui interpretat ca un abuz asupra fiicei sale. „Foarte multă lume nu a înțeles ce s-a întâmplat. Este o cerere administrativă, nu este nimic care să o abuzeze sau să îi creeze vreun prejudiciu moral, nici chiar material. Atâta timp cât instanța va vedea că ea nu are posibilități, asta e, nu se întâmplă nimic”, a declarat ea.

Victimă a violenței domestice

Pe lângă aspectele legale, Mariana Moculescu a vorbit despre traumele personale. Ea a mărturisit că a fost victima violenței domestice și chiar a supraviețuit unor tentative de omor. „Eu mă număr printre aceste victime ale violenței domestice, din păcate. Au avut loc două tentative de omor, pentru că strangularea asta este, de fapt, tentativă de omor”, a mai spus aceasta.

Mesaj emoționant pentru fiica sa

În declarațiile sale, fosta soție a lui Horia Moculescu a povestit că i-a transmis fiicei sale Nidia un mesaj plin de emoție, având presimțirea că ar putea muri. „I-am spus Nidiei în luna octombrie să fie tare, să se pregătească, pentru că eu am o presimțire că eu voi muri. Și i-am spus să fie tare, pentru că eu mi-am îngropat mama când aveam vârsta de 30 de ani, am suferit atât de mult, am avut și o cădere și îmi era atât de greu trecând prin traumele prin care treceam. I-am spus: Nidia, să fii tare și să știi că ne vom întâlni dincolo de lumea aceasta.”

Mariana Moculescu și-a dat fiica în judecată

Mariana a dat-o în judecată pe Nidia chiar în timp ce tatăl ei, Horia Moculescu, se zbătea între viață și moarte la ATI, la Institutul „Matei Balș” din București, la începutul lunii noiembrie. Situația tensionată dintre cele două a ajuns din nou în atenția publicului, după ce Mariana Moculescu a decis să își caute dreptatea în instanță.

Procesul are ca obiect pensia de întreținere, un drept prevăzut de lege nu doar pentru copii, ci și pentru părinți aflați în dificultate. Astfel, fosta soție a compozitorului solicită ca fiica sa să o ajute financiar, invocând faptul că se află într-o situație vulnerabilă.

„Nu am dat-o în judecată pe fiica mea pentru bani. Am făcut-o pentru adevăr, pentru memorie și pentru conștiință. O mamă are dreptul să fie recunoscută, mai ales când a fost uitată. Legea nu e o armă – e un pod între generații”, a afirmat fosta soție a lui Horia Moculescu.

