Nidia, mărturisiri dureroase la o lună de la moartea lui Horia Moculescu. „Sunt primele sărbători fără tatăl meu!” Prin ce trece artista

La o lună de la moartea compozitorului Horia Moculescu, fiica sa, Nidia, încearcă să își regăsească echilibrul. Pierderea tatălui a lăsat un gol uriaș în viața artistei, iar perioada sărbătorilor de iarnă este cu atât mai grea, fiind primele pe care le trăiește fără sprijinul și prezența părintelui.

„Sunt primele sărbători fără tatăl meu!”

Nidia Moculescu a mărturisit că încearcă să se liniștească și să meargă mai departe, chiar dacă suferința este încă puternică. „Da, am reușit să mă mai liniștesc puțin. Viața merge înainte. Sunt primele sărbători fără tatăl meu, nu mi-am făcut niciun plan. Vom vedea”, a declarat ea, potrivit Spynews.ro.

Artista spune că primește ajutor din partea prietenilor și rudelor, care îi sunt alături în această perioadă dificilă. „Ușor, ușor, lucrurile intră în normal. De Revelion nu am nimic antamat. Mă ajută și prietenii și rudele, nu este o problemă (n.r. cu cele creștinești)”, a mai spus fiica lui Horia Moculescu.

Visul care i-a adus liniște

Nidia a povestit că l-a visat pe tatăl său, fără ca acesta să îi transmită vreun mesaj concret. Imaginea lui mergând spre lumină a fost interpretată ca un semn de bine și de pace. „L-am visat pe tata, da, l-am visat. Nu mi-a transmis nimic în vis, doar l-am văzut mergând spre lumină. Am interpretat asta ca fiind un semn de bine”, a mărturisit artista.

Nidia Moculescu, mărturisiri dureroase despre pierderea tatălui ei

Moartea lui Horia Moculescu a marcat-o puternic pe fiica sa, Nidia. La puțin timp după funeraliile de la Cimitirul Bellu, aceasta a acordat un interviu emoționant, în care a vorbit despre legătura specială pe care o avea cu tatăl ei și despre hotărârea dificilă de a nu-și dori prezența mamei sale, Mariana Moculescu, la ceremonia de înmormântare.

Nidia a povestit că legătura cu tatăl ei a fost una specială, construită pe apropiere și sinceritate. „Eu cu tata am avut o relație unică. Eu am stat cu tata în casă. În rest glumeam, râdeam, făceam tot felul de șotii. Îi spuneam toate secretele. Era… puteai vorbi orice cu el!”, a spus ea, conforma viva.ro. Artista a mărturisit că gesturile simple, pline de afecțiune ale tatălui ei îi vor lipsi cel mai mult. „O să-mi fie dor de apelurile: ‘Nidia, unde ești? La ce oră vii acasă?’ O să-mi fie dor de mesajele de ‘noapte bună’. O să-mi fie dor de cafeaua cu el. O să-mi fie dor de tot”.

