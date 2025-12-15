Mariana Moculescu vrea să locuiască în apartamentul lui Horia Moculescu. Ce spune despre testamentul compozitorului: „Merit să am partea mea”

Mariana Moculescu dorește să se mute în apartamentul fostului soț, Horia Moculescu, după decesul acestuia pe 12 noiembrie 2025. Ea susține că are dreptul la locuință datorită contribuțiilor financiare ale familiei sale.

Mariana Moculescu vrea apartamentului lui Horia Moculescu

Mariana Moculescu se confruntă cu dificultăți financiare și riscă evacuarea din apartamentul în care locuiește. După decesul fostului ei soț, Horia Moculescu, pe 12 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani, Mariana susține că are dreptul să se mute în apartamentul acestuia, situat în centrul Bucureștiului, lângă Parcul Cișmigiu.

Mariana afirmă că îndreptățirea ei asupra apartamentului nu este doar emoțională, ci se bazează pe contribuții financiare semnificative făcute de părinții ei de-a lungul anilor. Ea își exprimă preocuparea pentru fiica sa, Nidia, care suferă profund după pierderea tatălui.

„Legat de casă, da, cred că merit să am partea mea deoarece a fost plătită din banii și munca părinților mei”, a declarat Mariana Moculescu pentru Click!

De asemenea, ea subliniază că prioritatea sa este relația cu Nidia și sprijinul emoțional pe care i-l oferă.

„Fiica mea are nevoie de mine aproape și de Dumnezeu. Are nevoie de regăsire. Vom vedea ce se va întâmpla cu acest apartament. Eu detest sa merg in Tribunale, fostul soț m-a târât toată tinerețea în tribunale și poliții. Îmi reamintesc de toate traumele ce mi s-au întâmplat”, a mai spus fosta soție a lui Horia Moculescu.

De ce nu a vorbit cu Nidia despre testamentul lui Horia Moculescu

După înmormântarea lui Horia Moculescu, Mariana a explicat că nu a deschis subiecte sensibile cu fiica sa, precum succesiunea sau testamentul. Ea dorește să evite presiunea într-un moment atât de delicat.

„Nu am întrebat-o pe Nidia nici despre succesiune, nici despre testament, nici dacă voi locui împreună cu ea. Vorba mamei mele: «Vreți să vă spun eu cine e Mariana? Mariana este Boier Bibescu, nu vrea nimic, nici haine, nici case!». Dacă eu și Nidia vom avea o relație foarte strânsă pe viitor? Sper ca ea să iasă din vraja neagră, vraja rea!”, a precizat Mariana Moculescu.

Averea lui Horia Moculescu

În cadrul unui interviu, femeia și-a amintit de perioada în care era căsătorită cu Horia Moculescu și de prosperitatea financiară de atunci. Ea a povestit despre casa de la Băneasa, pe care acesta a vândut-o, și despre terenul de cinci hectare de lângă Timișoara, vândut de asemenea.

„Horia a avut o casă, la Băneasa, dar a vândut-o, pentru că acolo veneau artiștii, în vizită, ca să se simtă bine, să râdă, să danseze și să cânte, apoi tot greul rămânea pe capul lui Horia, să facă ordine. Prin urmare, a vândut casa, cu grădină, de la Băneasa, și rău a făcut, acum era bine să stea la aer curat”, a spus Mariana.

Apartamentul din centrul Bucureștiului, de 142 mp, este singura proprietate despre care Mariana Moculescu crede că va fi moștenită de Nidia.

„Acum mai deține, din câte știu, apartamentul din centrul Bucureștiului, de lângă Parcul Cișmigiu, de 142 mp, cu trei camere, living, sufragerie, două balcoane, două bucătării, o baie și o toaletă de serviciu, două holuri, plus o cămăruță de serviciu. Acest apartament probabil că îl va primi moștenire Nidia, fiica noastră. Poate că mai are și alte bunuri”, a explicat ea.

Mariana Moculescu, despre patima lui Horia Moculescu pentru jocurile de noroc

Mariana Moculescu a vorbit și despre patima lui Horia pentru jocurile de noroc, care i-a consumat o parte din avere.

„Horia a și știut să facă bani, dar a avut și această patimă, a jocurilor de noroc. A mai cheltuit din ei și pe acest viciu. Horia Moculescu a fost mereu productiv, a avut, aș putea zice, o energie creatoare de bani”, a spus ea.

