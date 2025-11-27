Cu ce se alege Mariana Moculescu după moartea lui Horia Moculescu: „Nu vreau nimic”. Ce spune despre Nidia, fiica ei: „Sper să iasă din vraja neagră”

Mariana Moculescu a fost alături de fiica ei, Nidia, după moartea lui Horia Moculescu, cu toate că în trecut au avut neînțelegerile lor. Ea a spus că nu și-a întrebat fiica nici despre succesiune, nici despre moștenire. Iată ce speră pentru fiica ei.

Mariana Moculescu nu vrea nimic de pe urma lui Horia Moculescu

Mariana Moculescu nu a participat la înmormântarea fostului soț, Horia Moculescu. Cu toate acestea, a venit la priveghi pentru a îi fi alături fiicei sale, Nidia.

Cele două nu au o relație prea bună, însă după moartea lui Horia Moculescu, s-a așternut tăcerea între ele.

Mariana Moculescu a declarat că nu și-a întrebat fiica nici despre succesiune, nici despre testament, dar nici despre ideea de a locui împreună.

„Nu am întrebat-o pe Nidia nici despre succesiune, nici despre testament, nici dacă voi locui împreună cu ea. Vorba mamei mele: „Vreți să vă spun eu cine e Mariana? Mariana este Boier Bibescu, nu vrea nimic, nici haine, nici case!”. Dacă eu și Nidia vom avea o relație foarte strânsă pe viitor? Sper ca ea să iasă din vraja neagră, vraja rea!”, a declarat Mariana Moculescu pentru Click!

Momentan, Mariana Moculescu stă cu chirie și are o situație financiară delicată. Ea a trebuit să părăsească apartamentul unde a locuit cu Horia Moculescu și fiica lor, iar acum locuiește cu chirie. La un moment dat, ea a acumulat datorii atât de mari, încât risca să fie evacuată.

Nidia Moculescu, distrusă de moartea tatălui său

Nidia Moculescu a avut o relație cu totul specială cu tatăl ei. Trecerea în neființă a compozitorului de 88 de ani a distrus-o pe tânără. Cei doi au locuit mereu împreună, în apartamentul din zona Parcului Cișmigiu și erau cei mai buni prieteni.

Tânăra a transmis un mesaj sfâșietor care exprimă felul în care se simte și în care a încercat să vorbească despre relația pe care a avut-o cu părintele ei.

„Mă sufocă și mă strânge lumea, Tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc. Erai aerul meu. Erai drumul meu. Trimite-mi tăticule o singură bătaie de inimă care să nu mai muște din mine când și pianul tău plânge și fiecare notă te întreabă: unde ești? când vii?…

Erai zâmbetul meu… Tu erai viața, lumina mea. Și acum, fără tine, sunt o fiică ruptă din trupul lumii. Sunt o strigare fără de rost care nu mai are ecou. Îți amintești cum îmi spuneai că sunt puternică? Că am în mine seva ta? Că voi înflori chiar și în iarnă? Ai greșit, Tată. Eu nu sunt puternică. Eu sunt frântă. Sunt o frunză smulsă de vântul durerii. Sunt o fiică care nu mai știe să fie. Și te caut în fiecare colț de tăcere, în fiecare adiere, în fiecare vis. Dar nu te mai găsesc. Și mă întreb: cum să trăiesc fără tine? Cum să învăț Tată asta….

M-ai învățat atâtea, tată, dar un singurul lucru nu ai reușit… cum să mă faci să trăiesc fără tine… Cum să mai văd lumea, când ochii mei – de fapt ochii tăi – , sunt orbi în fața lumii? Cum să mai vorbesc când gura mea, tot moștenirea ta, nu mai poate decât să urle? Mi-ai fost Totul. Ai fost rădăcina, coroana, cerul și pământul meu. Și acum… acum sunt doar copila ta căzută, cu genunchii zdreliți de durere, cu sufletul în zdrențe, cu inima în gol.Tăticule, dacă mă auzi, trimite-mi un semn.”, este mesajul Nidiei.

