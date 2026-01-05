Adrian Minune Jr. și-a cerut iubita, Ariana, în căsătorie pe 31 decembrie 2025, chiar în timpul concertului susținut de Theo Rose. Momentul a fost plin de emoție, iar Ariana a acceptat imediat.

Adrian Minune Jr și-a cerut iubita de soție

În noaptea de Revelion, magia s-a transformat în realitate pentru Adrian Minune Jr. și Ariana. Fiul celebrului cântăreț și-a luat inima în dinți și a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, chiar în timpul concertului susținut de Theo Rose. Momentul a fost unul de poveste, înconjurat de familie, prieteni și de emoții autentice.

După o perioadă de separare, cei doi au decis să-și mai dea o șansă, iar Adrian a făcut pasul cel mare în seara trecerii dintre ani. Frumoasa Ariana, vizibil emoționată, nu a ezitat și a spus un mare «DA», confirmând că iubirea lor a învins obstacolele trecutului. Theo Rose, care cânta în acel moment, a fost martoră la scena emoționantă, adăugând o notă de magie serii speciale.

Ariana și Adrian au fost despărțiți

Cei doi au trecut printr-o perioadă dificilă, despărțirea lor fiind menționată anterior chiar de Adrian Minune. Însă, se pare că dragostea adevărată a triumfat, iar Adrian Jr. a decis să facă acest gest curajos pentru a începe anul 2026 într-un mod memorabil.

„Nu am abordat-o eu pe ea, ea m-a abordat pe mine. A venit la mine și mi-a zis direct: ”Te iubesc’”, a povestit Adrian Minune Jr., conform Spynews.ro, dezvăluind cum a început povestea lor de dragoste.

Ariana, care l-a cucerit pe Adrian prin frumusețea și sinceritatea sa, a fost cea care a făcut primul pas în relație, dovadă a curajului de a-și urma sentimentele. Momentul cererii în căsătorie a fost cu atât mai special cu cât a avut loc în mijlocul unui eveniment public, în fața celor dragi și a unei audiențe entuziasmate.

Momentul a fost filmat, iar imaginile au fost apreciate de numeroși internauți, care s-au bucurat pentru fericitul cuplu. Adrian Minune Jr i-a oferit iubitei sale un inel superb, precum și un buchet uriaș de trandafiri.

