Iulia Vântur nu e sigură că se mută definitiv în India. Ce spune vedeta despre revenirea în țară: „Nu îmi fac planuri. Am două case, două familii”

Iulia Vântur a vorbit despre viața pe care o duce în India. Ea a revenit în România de mai multe ori anul care tocmai a trecut și a explicat că are două case. În plus, mutarea definitivă în India nu este bătută în cuie, așa că nu e exclus ca vedeta să revină acasă.

Iulia Vântur se întoarce în România?

Deși locuiește în India de mulți ani, Iulia Vântur nu știe dacă mutarea este definitivă. Nu a luat o decizie cu privire la reîntoarcerea în România, însă își lasă libertatea de a nu decide, deocamdată, între cele două țări.

După ce a renunțat la cariera în televiziune din România pentru a pleca din India, Iulia Vântur s-a lansat în muzică și a început o nouă viață alături de iubitul ei, Salman Khan. Deși și-a însușit obiceiurile și cultura indiană, artista a rămas mereu legată de România, de familie și de oamenii dragi.

De aceea, se întoarce ori de câte ori simte nevoia în România. De fapt, ea a spus că nu este convinsă că va locui în India definitiv, ci își urmează sufletul, fără să își facă planuri foarte rigide.

„An și an, mă voi întoarce. Nu știu. Chiar nu știi ce o să se întâmple. Știi ce? Nu mai fac planuri. Nu mai fac planuri pentru că am observat că tot ce mi se întâmplă e atât de frumos, mult mai frumos decât îmi plănuiesc eu, înțelegi? Și poți să te bucuri…(…)

Și mă las liberă acolo unde viața și unde sufletul meu simte că o să trebuiască să meargă, o să merg. Că o să fie în România, că o să fie în India, că o să fie în altă parte, habar n-am, nu știu. Dar e foarte clar că acum am două case și mă bucur că sunt binecuvântată să am posibilitatea asta, să am două case, două familii, două rânduri de prieteni, știi? Și e foarte frumos’, a declarat Iulia Vântur în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Vine des în România

Iulia Vântur este stabilită în India de peste 10 ani, unde are o relație cu actorul Salman Khan.

Vedeta i-a cunoscut familia, care a primit-o cu brațele deschise, s-a familiarizat cu mâncarea, obiceiurile și cultura, însă nu a uitat de România. Vedeta revine ori de câte ori are ocazia acasă, fie pentru sărbătorile de iarnă, fie doar să își vadă familia și prietenii.

Mai mult, Iulia Vântur a primit și câteva propuneri pentru a participa în producții românești.

„Am primit oferte, însă ori nu s-a potrivit programul, ori nu mi se potrivea proiectul, dar sunt deschisă către show-uri frumoase”, a spus Iulia într-un interviu pentru Viva.

