Iulia Vântur a lansat prima piesă în România: „E ca un vis împlinit”. Cine apare în videoclipul artistei

Iulia Vântur, cunoscută pentru succesul său în Bollywood și pentru cariera în televiziunea românească, a lansat prima melodie în România. Vedeta a recunoscut că acesta era unul dintre cele mai vechi visuri ale sale, iar acum a devenit realitate.

Iulia Vântur lansează prima piesă în România

Iulia Vântur lansează primul său colind în limba română, „Colinde, Corinde”, dedicat părinților și tradițiilor românești. Videoclipul, filmat în Londra și România, aduce emoție și dor de casă în pragul sărbătorilor.

Această piesă, cântată în premieră la Vatican, a fost prezentată în fața Papei Leon XIV și a unui public numeros, incluzând lideri spirituali importanți, la evenimentul aniversar „Nostra Aetate”.

„Această piesă este un vis împlinit, o dorință ce stătea la dospit, ca un cozonac de Crăciun. În toți anii aceștia, am avut multe idei și propuneri de a cânta în română, însă mă bucur nespus că prima mea piesă în română este un colind, așa a fost menit”, a afirmat ea.

Colindele au o semnificație aparte pentru artistă, fiind o legătură simbolică cu copilăria și cu tradițiile românești.

„Așa încep călătoriile mele binecuvântate… cu un colind, născut din dor de țară, de tradițiile românești, de casă, dintr-o dorință profundă de reconectare cu rădăcinile mele, din dorința de a veni mai des acasă. Vin foarte des să-mi văd părinții, oamenii dragi, însă niciodată nu-i de ajuns”, mărturisește Iulia Vântur.

Povestea din spatele melodiei

Iulia Vântur a povestit cum un colind românesc cântat în urmă cu 14 ani a fost punctul de plecare al carierei sale muzicale în India.

„Îmi doresc de ani de zile să lansez un colind românesc, îmi plac mult colindele. E ca un vis împlinit. Este conexiunea mea cu copilăria, cu casa, cu România, cu părinții mei. În fiecare an, negreșit, îmi colind părinții, chiar dacă sunt la mii de km distanță, îi colind pe video-call, este tradiția noastră specială de Crăciun. Mama plânge în fiecare an, de emoție, câteodată și tata 🙂 iar eu mă simt din nou un copil. Este cel mai frumos moment de Crăciun. În plus, datorită unui colind foarte special pentru mine a început și călătoria mea muzicală în India. În urmă cu 14 ani, am cântat un colind românesc care a atins sufletele celor din India și așa mi-au propus să cânt o piesă în hindi. Datorez mult colindelor, toată bucuria mea de a cânta de la colinde a plecat”, a povestit artista.

Melodia „Colinde, Corinde” a fost cântată pentru prima dată la Vatican, într-un moment special pentru Iulia Vântur.

„Când am fost invitată să cânt la Vatican, în prezența Papei, am ales să cânt colindul meu preferat și am cântat în premieră noul meu colind “Colinde, Corinde” pentru că sunt cu adevărat speciale pentru mine, am simțit că așa pot reprezenta esența mea românească”, a continuat ea.

Cine apare în videoclipul Iulia Vântur

Videoclipul melodiei „Colinde, Corinde” a fost filmat atât în Londra, cât și în România. Alături de Iulia apar părinții ei, cei mai dragi oameni din viața artistei. Muzica și versurile sunt semnate de Rimenescu, Eugenia Nicolae și Cezar Cazanoi-Caval, iar producția a fost realizată de C&P Viral Nation România.

„Un amic român, Sergiu, care trăiește în afara țării, care simte aceeași dorință de reconectare cu țara, a fost cel care m-a pus în legătură cu Eugenia Nicolae și Rimenescu, doi artiști super talentați. Odată ajunsă în studio m-am îndrăgostit instant de melodie, de versuri, mi-au mers direct la inimă. Știi când o piesă este “aleasa”. Totul a curs lin, așa cum se întâmplă când acel ceva este dat să fie”, a subliniat artista.

Filmările au avut loc în Londra, în timpul unui proiect cinematografic, dar și în România, pentru a surprinde atmosfera de Crăciun și dorul de «acasă».

„Filmam în Londra pentru un film de acțiune, așa că mi-am dorit să filmez și acolo, iar atmosfera superbă de Crăciun să o aduc publicului din România, simbolizând tocmai distanța, dorul și gândul meu la „acasă» când sunt departe. Așa încep și colindul, cu o scrisoare către Moș Crăciun, în care îi cer ca de Crăciun să fiu împreună cu părinții mei. Mi-am dorit foarte mult să filmez și acasă, în România, să îi am în acest colind, special pentru mine, pe cei mai dragi oameni din viața mea, părinții mei. Nu se poate să existe un colind fără părinții mei”, a mărturisit ea.

Ce semnifică colindul pentru Iulia Vântur

ulia Vântur dedică acest colind părinților săi și tuturor părinților din lume.

„Când spun colind, mă gândesc la ei. Acest videoclip este, de fapt, o amintire dragă, în albumul nostru de amintiri, de Crăciun. Este dedicația mea de Crăciun pentru părinții mei dragi și pentru toți părinții din lume, cărora le este dor de copiii lor. Acest colind este dedicat și tuturor copiilor din lume care tânjesc să se mai simtă copii, în brațele iubitoare ale părinților lor”, a mărturisit vedeta.

„Colinde, corinde nu este doar un colind, este o emoție, este dor și dragoste de acasă, este împlinirea de a fi lângă părinți, de Crăciun. Este colindul pe care poți crea noi amintiri speciale, împreună cu cei mai dragi oameni din viața ta. Colindul aduce emoție, căldură și bucurie, aduce sunetul pur românesc, tradițional, dar cu un sound nou, ce-ți merge direct la suflet… și în playlist!”, a subliniat Iulia Vântur.

