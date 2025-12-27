Cum reușește Iulia Vântur să aibă aceeași siluetă de ani de zile. Ce bea pe stomacul gol în fiecare dimineață: „Mănânc doar seara”

Iulia Vântur s-a stabilit de mulți ani în India, unde are o viață frumoasă și este împlinită. Vedeta a vorbit deschis despre stilul ei de viață, despre care a recunoscut că este întotdeauna atât de echilibrat pe cât și-ar dori. Iată cum își menține iubita lui Salman Khan silueta.

Ce mănâncă Iulia Vântur în India

Iulia Vântur are o siluetă perfectă și își menține de ani de zile aceleași kilograme. Ea este fericită și împlinită în India, cu toate că trăiește cu dorul de casă, de părinți, dar și de mâncarea românească.

În India, Iulia Vântur apreciază mâncarea locală și încearcă să nu exagereze cu ea. În schimb, când vine acasă, mâncarea românească făcută de mama ei nu are egal.

„Îmi place mult mâncarea indiană, este foarte delicioasă, însă dacă exagerez se vede pe haine, așa că mănânc cu limită. Mâncare românească am gătit foarte rar, dar atunci când am făcut-o, a fost apreciată. Când vin acasă, mă bucur de mâncarea românească, făcută de mama, e cea mai bună!”, a declarat vedeta pentru Revista Viva!

Ea spune că mănâncă totul cu măsură și adesea mănâncă batoane cu fibre când e pe fugă. Totuși, are tabieturile ei pentru sănătate, precum băutul unui pahar de apă călduță cu lămâie, dimineața, pe stomacul gol.

„Totul cu măsură, aceasta este rețeta pentru o dietă eficientă și pentru un stil de viață armonios. Eu nu intru neapărat în această categorie, pentru că nu dorm îndeajuns, sar mese, mănânc batoane cu fibre când sunt pe fugă (mai mereu), însă dimineața, pe stomacul gol, beau un pahar de apă călduță, cu o lămâie stoarsă, mai beau unul cu semințe de chia sau oțet de mere dizolvat în apă. Pentru micul dejun, doar papaya.

Câteodată sar prânzul și mănânc doar seara… moderat. Nu am fost niciodată o iubitoare de cărnuri, așa că fructele, legumele, brânzeturile, peștele fac parte din dieta mea zilnică. Cred că secretul este să te menții activ, implicat, pasionat de ceea ce faci”, a declarat vedeta.

Face sport pentru a putea susține concertele

Iulia Vântur a mărturisit că este nevoită să facă sport pentru a avea energie și rezistență la concerte.

Da, trebuie să fac, altfel nu aș avea energie și rezistență pentru a susține concertele. Coregrafia din timpul cântatului cere o condiție fizică bună. Nu prea îmi permit să nu fac mișcare, îmi ies din ritm și ajung să obosesc foarte repede, pentru că îmi pierd antrenamentul.

Au mai fost situații în care am fost bolnavă și nu am putut face antrenament, iar la concertele din perioada aceea mi s-a părut că-mi dau sufletul pe scenă, simțeam de parcă mi se epuizaseră bateriile.

