Roxana Blenche este însărcinată cu al doilea copil: „De-acum povestea noastră devine și mai mare, și mai frumoasă”

Roxana Blenche (32 ani) este însărcinată pentru a doua oară. Celebrul Chef a făcut marele anunț în mediul online, prin intermediul unui mesaj emoționant în care a vorbit despre drumul ei și al soțului ei, Cătălin, ca părinți, dar și despre fiica lor, Olivia, care este nerăbdătoare să fie soră mai mare.

Roxana Blenche este însărcinată

Roxana Blenche, cunoscută pentru talentul său culinar și câștigătoare a sezonului 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, a anunțat cu emoție că este însărcinată pentru a doua oară. La aproape trei ani de la nașterea fiicei sale, Olivia, vedeta a împărtășit vestea cu fanii săi pe rețelele de socializare.

„Astăzi scriu cu inima plină până la margini… pentru că în curând vom fi patru. ❤️

Uneori viața are un mod incredibil de a ne surprinde exact când devenim pregătiți, chiar dacă nu realizăm asta pe moment. Iar minunea asta mică a ales să vină acum, într-un moment în care iubirea noastră e mai așezată ca niciodată, în care ne simțim întregi, liniștiți și recunoscători pentru tot ce trăim”, a scris Roxana pe Instagram.

Vedeta este convinsă că Olivia va fi o soră mai mare minunată. Roxana a declarat că fiica sa are deja o inimă plină de grijă și lumină, ceea ce o face să creadă că va își va iubi frățiorul sau surioara din prima clipă.

„Olivia va fi soră mai mare și știu, știu cu toată inima mea, că va fi cea mai minunată soră mai mare. Deja are atât de multă grijă, atât de multă lumină în ea, încât mi-e imposibil să nu-mi imaginez cum îl va iubi pe frățiorul sau surioara ei încă din prima clipă”, a continuat ea.

O nouă etapă în viața Roxanei Blenche

Roxana Blenche a subliniat că această sarcină vine într-un moment în care relația dintre ea și soțul său este mai puternică decât oricând și spune despre acesta că este un tată extraordinar.

„Și mai știu ceva: Cătălin va fi cel mai bun tată din lume pentru încă un pui. Pentru că este deja. L-am văzut în momentele mici și mari, în răbdare, în joaca lor, în felul în care o protejeazã pe Olivia și n-am niciun dubiu”, a mai scris bucătarul pe rețelele sociale.

Aceasta este a doua experiență de maternitate pentru Roxana Blenche, care a devenit mamă pentru prima dată în aprilie 2023. De atunci, viața sa s-a schimbat complet, dedicându-se atât carierei sale de succes, cât și familiei. Cu toate acestea, vedeta este pregătită să își asume din nou rolul de mamă, fiind încrezătoare că noul copil va veni pe lume într-o familie plină de iubire și armonie.

„Iar eu… eu promit să încerc să fiu cea mai bună mamă pentru Olivia și pentru micuțul care vine.

Nu perfectă, dar prezentă. Caldă. Acolo. Cu brațele deschise și cu sufletul mereu plin pentru ei. De-acum povestea noastră devine și mai mare, și mai frumoasă. Bine ai venit în universul nostru, suflet mic. Te așteptăm cu emoție, cu bucurie și cu o iubire care deja n-are margini”, și-a încheiat Roxana mesajul emoționant.

