Dan Negru le dă lecții prezentatorilor de Revelioane de la marile posturi TV: „Ne auzim în 2050"

Dan Negru le dă lecții prezentatorilor de Revelioane de la marile posturi TV: „Ne auzim în 2050”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Amelia Matei
Actualizat 26.11.2025, 16:16

Dan Negru este celebru pentru Revelioanele de excepție pe care le-a prezentat de-a lungul anilor. El a fost imaginea celui mai urmărit eveniment din noaptea dintre ani pentru 25 de ani și mulți români au crescut cu el pe micile ecrane. Acum, prezentatorul are un mesaj pentru cei care îi calcă pe urme. 

Dan Negru, mesaj pentru colegii care prezintă Revelionul

Dan Negru a avut un mesaj pentru toți prezentatorii de Revelioane din fiecare trust de televiziune. El a spus că sunt șanse infime ca cineva să îl întreacă.

Prezentatorul a fost lider de audiență 25 de ani cu edițiile de Revelion și a ținut să transmită un mesaj clar celor care vor să îi calce pe urme, amintindu-le că există foarte puține șanse să îi doboare recordul.

Antena 1 se pregătește pentru show-ul „Revelionul cel mai nebun”, prezentat de Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Nea Mărin, Sonny și Rikito.

Citește și: Câte zile libere au românii de Crăciun și Revelion, în 2025

Pe de altă parte, PRO TV anunță a cincea ediție a Revelionului prezentat de Pavel Bartoș alături de Raluca, în timp ce la Antena Stars se filmează Revelionul starurilor, prezentat de Mirela Vaida și Valentin Sanfira.

Competiția Revelioanelor televizate este acerbă, iar Dan Negru este convins că niciunul dintre prezentatori nu îi va doborî recordul.

„Le doresc succes! Și să ne auzim peste 25 de ani fix, în 2050, când unul din colegii mei de acum, de la vreuna dintre televiziuni, îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane lider de audiență”, a spus Dan Negru pentru Click.ro.

Liviu Vârciu și Nea Mărin prezintă „Revelionul cel mai nebun!” pe Antena 1

„Revelionul cel mai nebun” de pe Antena 1 va fi prezentat de Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Nea Mărin, Sonny și Rikito. Postul Tv anunță o seară de excepție, presărată cu o mulțime de activități.

Citește și: Ce evită Bogdan de la Ploiești cu orice preț în noaptea dintre ani: „Am o superstiție”. Cântărețul va avea un moment special la Revelionul cel neBUN de la Antena 1 / Exclusiv

„Dacă între Liviu, Andrei și Nea Mărin se știe deja că se lasă cu unele dintre cele mai amuzante confruntări, atunci e clar: armele acestora vor fi motivul principal pentru care cei de acasă trebuie să țină televizoarele pornite pe 31 decembrie, doar pe Antena 1 și pe AntenaPLAY!

De la hituri, la scenete umoristice, de la tarafuri live, la momente de musical, de la super dansuri care vor ridica sala în picioare, la colaje muzicale surprinzătoare – Revelionul de la Antena 1 le va reuni pe toate și le va duce la nivelul la care niciun minut nu va putea fi lăsat deoparte!”, a anunțat Antena 1.

