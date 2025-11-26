Izabela Zuluf, fiica cea mare a Sânzianei Buruiană, a câștigat încă un titlu de miss care îi va aduce participarea la concursul „Best Kids Model of the Univers”, ce va avea loc la Milano. Mama ei este în culmea fericirii.

Fiica cea mare a Sânzianei Buruiană merge la concurs de miss în străinătate

La 9 ani, Izabela Zuluf are stofă de artistă, iar mama ei a profitat de acest lucru și a dus-o la toate concursurile de miss internaționale. Micuța a impresionat multe tururi, iar sâmbătă, 22 noiembrie 2025, a convins juriul că merită să participe la concursul din Milano „Best Kids Model of the Universe”.

Izabela Zuluf va reprezenta România la finala de la Milano a concursului. Fetița este obișnuită cu podiumurile, pentru că participă la concursuri de Miss de când avea 3 ani. În prezent, micuța are 9 ani și deja are experiență în astfel de concursuri.

„Au avut proba de costum popular, apoi cea rochie de seară. Sunt foarte mândră de ea că a reușit să câștige concursul acesta. Iza a purtat un costum handmade popular, cu diademă pe cap, pentru că la concursurile de miss se cere o ținută fashion.

Și rochia de seară a fost spectaculoasă, a avut o trenă lungă de 5 m. Am avut emoții pentru că se punctează atât frumusețea, cât și mersul pe podium, dar și ținuta.

Iza face modelling de la 3 ani. La 4 ani a fost model la Paris Fashion Week. Și la Praga a prezentat pentru Benetton.

Noi nu am avut aceste ocazii la vârsta lor și mi se pare ceva senzațional să poată defila la vârste atât de mici și să nu se intimideze cu atâta lume în sală și fotografi”, a declarat Sânziana Buruiană, pentru Click!

Vedeta este foarte mândră de fiica ei și a fost cea care a dus-o la tot felul de casting-uri. Mai mult, vedeta și-a alăptat fiica până la 6 ani, când aceasta a mers la școală. Între timp, Sânziana a născut o altă fetiță, așa că a alăptat continuu pentru mai bine de 10 ani.

A jucat într-un serial la doar 7 ani

Izabela Zuluf și-a făcut debutul și în actorie. Micuța, care avea doar 7 ani pe vremea aceea, a jucat într-un episod din serialul „Lia” de pe Antena 1.

Totodată, ea a participat și la filmările pentru filmul „Tati part-time”, alături de Eva Măruță.

„Iza apare într-un episod din Lia. Este serialul ei preferat, știe tot ce se întâmplă în serial. Îi adoră pe Lia și pe Petru!

A fost atât de încântată că o să apară alături de ei….Ea încearcă tot felul de coafuri ca ale Liei, ca să semene cu ea. Mă bucur că a prins drag de partea asta, de actorie.

Este înscrisă la agenții de casting pentru reclame filme etc ….Oricum, în Lia rar au episoade în care apar copii. Mereu îmi zice: ce frumos ar fi să aibă și Lia în film o fetiță sau o sora și ma aleagă pe mine”, a spus Sânziana Buruiană, în urmă cu doi ani.

