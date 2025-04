Sânziana Buruiană alăptează de 10 ani, fără întrerupere. „Pe cea mică, care este grupa mijlocie la grădiniță și încă nu renunță!”

Sânziana Buruiană (40 de ani) continuă să o alăpteze pe fiica sa cea mică, Antonia, în ciuda faptului că aceasta are patru ani și este la grupa mijlocie la grădiniță. De-a lungul timpului, Sânziana a fost ținta criticilor pentru alegerile sale, însă mărturisește că nu a lăsat comentariile negative să o afecteze.

Sânziana Buruiană alăptează de 10 ani

Sânziana Buruiană este căsătorită cu fostul fotbalist Nicolae Zuluf, împreună cu care are două fetițe, Iza și Antonia, ambele aduse pe lume prin cezariană. Iza, fiica cea mare, s-a născut în 2016, iar Antonia, mezina familiei, în octombrie 2020. Deși Antonia frecventează deja grădinița, vedeta a ales să continue procesul de alăptare, considerând această legătură un aspect important al relației lor.

Sânziana Buruiană a atras atenția publicului după ce a mărturisit că încă alăptează, declarație care a stârnit numeroase controverse. Vedeta a dorit să clarifice situația, explicând că fiica alăptată este cea mică, care are patru ani și frecventează grădinița, iar nu fiica cea mare, așa cum au interpretat greșit unele persoane.

”Pe cea mică o mai alăptez. Multă lume confundă și au impresia că este vorba de cea mare. Nu, cea mică care este grupa mijlocie la grădiniță și care încă nu renunță. (…) Înainte când aveam contul meu singur, acum am cont de familie, mai mult postez cu fetițele și nu mai am parte de hate aproape deloc, dar înainte bineînțeles că aveam tot felul de critici legate de ținute, de coafuri… Pur și simplu mi se păreau amuzante, nu am pus niciodată la suflet”, a explicat Sânziana Buruiană, la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță.

Citeşte şi: Sânziana Buruiana, dur criticată pentru că își machiază excesiv fetele. „Așa sunt românii, sunt scârbită de toți!”

Citeşte şi: Sânziana Buruiană s-a mutat în Budapesta: „Lucrez o oră pe zi pentru un salariu dublu!”

Citeşte şi: Sânziana Buruiană e în doliu. Ce s-a întâmplat în familia ei e tragic

Sânziana Buruiană vrea să intre în Cartea Recordurilor

În urmă cu câteva luni, Sânziana Buruiană spunea că perioada lungă de alăptare le-a ajutat pe fete să-și formeze o imunitate puternică.

„Aș putea să alăptez și 10 ani! Dacă mai fac un copil, cred că așa se va întâmpla. Iza mai cere și acum deși în toamnă merge la școală. Cred că atunci se va opri. Cea mică însă cere lapte de trei ori pe zi. Dimineața nu doarme decât dacă o pun la sân.

Am vorbit cu doctorița despre Iza, care încă mai cere sa fie alăptată deși e mare, și mi-a spus că nu are ce să pățească. Pe mine mă bucură ca ele au o imunitate foarte bună, nu au răcit niciodată, nici pe pandemie” – a declarat Sânziana când încă o mai alăpta pe Izabela.

În 2021, fosta asistentă de televiziune spunea că și-ar dori să intre în Cartea Recordurilor cu performanța ei de a alăpta ani la rând.

„Chiar aș putea să intru în Cartea Recordurilor. Nu știu care a fost cel mai mare record, însă eu am deja șase ani și jumătate de alăptat neîntrerupt, pentru că mai întâi am alăptat-o pe Iza, foarte mult timp, iar apoi s-a născut cea mică și nu am făcut deloc pauză.



Le sfătuiesc pe toate femeile să facă lucrul acesta, pentru că imunitatea fetelor este foarte bună. Ele trec peste orice răceală foarte, foarte repede”, spunea Sânziana Buruiană acum patru ani, la Antena Stars.

Foto – Facebook / Instagram







Urmărește-ne pe Google News