Sânziana Buruiană s-a mutat în Budapesta: „Lucrez o oră pe zi pentru un salariu dublu!”

Sânziana Buruiană (36 de ani) s-a mutat de câteva luni în Budapesta, împreună cu soțul ei, Nicolae Zuluf și cu cele două fiice pe care le au Izabela (5 ani) și Antonia (1 an). Înainte de a pleca din țară, Sânziana a fost protagonista show-ului difuzat la Antena Stars “Mămici de pitici cu lipici”. Motivul plecării al fostei asistente de televiziune este un proiect televizat mult mai bine plătit.

Sânziana a dezvăluit ce presupune acest proiect și spune că dacă nu ar fi făcut parte din echipa de la “Mămici de pitici cu lipici”, nu ar fi avut ocazia să-și găsească un job atât de ofertant. În Budapesta, Sânziana este prezentatoarea unui show de Teleshopping.

Am primit imediat oferta de a prezenta emisiuni de teleshopping la Budapesta. Îi mulţumesc producătoarei de la „Mămici de pitici cu lipici”, pentru că datorită acestui proiect frumos care a cuprins şi naşterea celei de a doua fetiţe am ajuns să am acum un salariu dublu faţă de cel din ţară şi să lucrez o singură oră pe zi!”, a spus vedeta de televiziune, pentru click.ro .

„Îi mulţumesc lui Dumnezeu că El nu mă lasă niciodată pentru sufletul meu bun. Timp de un an, la «Mămici de pitici» am făcut lucruri frumoase împreună cu fetele mele şi m-am străduit să le arăt oamenilor de acasă cele mai frumoase activităţi alături de ele.

Buruiană o alăptează pe Izabela de când a adus-o pe lume. Vedeta a primit nenumărate critici din partea oamenilor care au auzit că face acest lucru.

„Eu alăptez de cinci ani și jumătate! E incredibil! Mie nu mi s-a oprit laptele nici când a murit tata. Până în momentul în care am aflat de cea de-a doua sarcină nu m-am oprit. Am alăptat-o pe fiica cea mare până la patru ani jumătate. Mi-a fost ușor mie, cred, că o adormeam ușor.

Într-adevăr că primele luni sunt mai grele, dar eu am învățat-o, pentru că Izabela are o imunitate bună și am zis că poate are un efect. Am zis că într-o zi, ea singură va renunța. Acum se cam uită puțin cam așa la cea mică când o alăptez”, a mărturisit Sânziana Buruiană, în urmă cu câteva luni.