Cum arată casa de 500.000 de euro de pe Lacul Snagov a Sânzianei Buruiană. Vila a fost închiriată pentru filmările unui serial celebru

Sânziana Buruiană deține o casă în Snagov, lângă București, construită chiar pe malul lacului, care îi oferă o priveliște spectaculoasă. Vila de lux a fost închiriată de vedetă postului de televiziune Antena 1 pentru a filma serialul „Lia, soția soțului meu”, din a cărei distribuție a făcut parte și fata ei cea mare.

Cum arată casa din Snagov a Sânzianei Buruiană

Sânziana Buruiană și soțul ei, Nicolae Zuluf, au locuit o perioadă în casa de lux de pe malul lacului Snagov, înainte de a se muta în București. Între timp, aceștia au decis să o transforme în casă de vacanță, dar au și închiriat-o pentru filmările serialului „Lia”, ce a fost difuzat de Antena 1, în care au jucat Ana Bodea, Ștefan Floroaica și Loredana Groza.

Vila Sânzianei Buruiană are mai multe camere, între care un living spațios la parter, open space cu bucătăria, precum și câteva dormitoare și trei băi.

„Casa este acum mai mult una de vacanță, mai mergem și noi în weekenduri pe acolo. Am locuit acolo o perioadă cât a fost pandemia și am filmat și pentru «Mămici de pitici cu lipici» (n.r. – o emisiune de la Antena Stars). Apoi, când au început fetele școala și grădinița, ne-am mutat înapoi în oraș, ca să fim mai aproape. Dar peisajul e superb acolo la Snagov, vila este chiar lângă lac. E numai bună de închiriat pentru filmări, atunci când nu stăm acolo. S-a filmat și se filmează încă acolo pentru serialul Lia, difuzat la Antenă. Filmările se desfășoară cam de 2-3 ori pe lună și au loc la etaj, în living, în bucătăria open space și în cele 3 dormitoare”, a declarat Sânziana Buruiană pentru Click în urmă cu ceva timp.

„Livingul are geamuri mari cu o priveliște impresionantă la lac. Vila are și garaj, iar jos am încă o cameră mare, o bucătărie și trei băi. Avem și terasă, și un foișor spectaculos”, a mai spus fosta asistentă tv.

Casa de vacanță a vedetei, estimată la 500.000 de euro

Într-un clip postat pe TikTok, Sânziana Buruiană îi prezintă unui influencer casa sa din Snagov și spune că o are de 10 ani, însă acum este estimată la suma de 500.000 de euro. Și asta pentru că în zonă sunt construite doar câteva astfel de locuințe, toate în jurul lacului Snagov.

„Vila aceasta o am de vreo zece ani. Este în jur de vreo 500.000 de euro, având în vedere că este într-un cartier unde sunt doar câteva vile și toate sunt pe lac”, a precizat ea.

Vedeta se mândrește și cu fiica ei, Izabela, care a prins un rol episodic în serialul „Lia, soția soțului meu”. De asemenea, micuța a avut o apariție și în filmul „Tati part time”.

