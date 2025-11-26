Ce lecție de viață i-a dat Anastasia Soare fiicei sale, Norvina: „Am dat-o afară”. Tânăra este acum mâna ei dreaptă

Anastasia Soare, cunoscută drept „Regina Sprâncenelor”, a făcut o dezvăluire remarcabilă în cadrul conferinței de presă dedicate lansării cărții sale, ”Conturul unui vis”. Povestea fascinantă a româncei, care a construit un imperiu de un miliard de dolari bazat pe o tehnică inovatoare de pensare a sprâncenelor și produse cosmetice de renume mondial, a fost împărtășită cu publicul.

Anastasia Soare, lecție de viață pentru fiica sa

În cartea sa, Anastasia descrie parcursul său incredibil, de la viața în România comunistă până la succesul internațional în Statele Unite. Astăzi, ea este o figură respectată în întreaga lume, având relații apropiate cu vedetele de la Hollywood. Lansarea cărții nu doar că oferă o perspectivă asupra vieții sale, dar transmite și lecții de viață valoroase.

Norvina, fiica Anastasiei, este acum un element esențial în cadrul afacerii familiei. Totuși, înainte de a ajunge în această poziție, a învățat o lecție importantă de la mama sa. Anastasia a povestit că Norvina obișnuia să întârzie frecvent la serviciu în tinerețe.

„Întârzia des la serviciu. Era foarte tânără, seara se ducea cu prietenele la club, și am dat-o afară. Nu credea că o s-o dau afară, dar asta am făcut. Și-a luat un alt job pentru o lună de zile și a venit la salon, să-i împrumut niște bani, că nu avea bani să-și plătească chiria”, a declarat Anastasia în cadrul conferinței.

Aceasta a refuzat să-i ofere fiicei sale banii ceruți, dorind să-i insufle responsabilitate și ambiție.

„Bineînțeles că nu i-am dat banii, nu am vrut, pentru că îmi doream extraordinar de mult să se întoarcă, era foarte bună în ceea ce făcea. N-am vrut să o rog eu, am vrut să mă roage ea pe mine. Și după vreo două ore de stat la salon și așteptat să-i dau bani împrumut, i-am zis că nu-i pot da suma respectivă, dar că-i pot da încă o șansă. O șansă cu reguli diferite, pe care a fost obligată să le respecte! A fost cea mai bună lecție pe care i-am dat-o”, a povestit Anastasia Soare.

Norvina a devenit mâna dreaptă a mamei sale

Norvina a început să lucreze pentru Anastasia încă din perioada liceului, ocupând un post part-time la recepție. Anastasia a menționat că nu a răsfățat-o niciodată pe fiica sa și a încurajat-o să-și câștige propriii bani.

„Ea a început să lucreze pentru mine încă de când era în liceu, lucra cu jumătate de normă la recepție. Și-a câștigat banii pentru că nu îi dădeam prea mult de cheltuială, nu am răsfățat-o”, a explicat „Regina Sprâncenelor”.

Astăzi, Norvina este mâna dreaptă a mamei sale și un exemplu de succes. Lecția de viață oferită de Anastasia a avut un impact profund asupra fiicei sale, demonstrând importanța disciplinei, ambiției și încrederii în propriile forțe.

