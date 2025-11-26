Dragoș Grigore (39 de ani), fost căpitan al echipei naționale de fotbal și al clubului Dinamo, trece printr-un divorț cu scandal, marcat de acuzații reciproce și de o luptă aprigă pentru avere. După 16 ani de căsnicie, fotbalistul a cerut în instanță partajul, solicitând jumătate din bunurile acumulate împreună cu soția sa, inclusiv din afacerea evaluată la patru milioane de euro.

Un divorț cu scântei după 16 ani de mariaj

Despărțirea dintre Dragoș Grigore și soția sa, Ilona, a devenit un subiect intens dezbătut în presa sportivă și mondenă. Cei doi, care au împreună doi copii, nu au reușit să ajungă la un acord amiabil, iar conflictul s-a mutat în sala de judecată. Potrivit informațiilor publicate de Spynews, Grigore a cerut „jumătate din afacerea de 4.000.000 de euro pe care o are cu soția sa”.

Ordinul de protecție, anulat de instanță

În luna august, Ilona a solicitat emiterea unui ordin de protecție împotriva fotbalistului, însă instanța a respins cererea. Tribunalul Vaslui a decis definitiv anularea ordinului, iar apelul depus de soția lui Grigore a fost respins. „Admite contestaţia privind pe contestatorul GD, în contradictoriu cu victima GIDM, şi intimata IPJ VASLUI. Respinge cererea având ca obiect ordin de protecţie, formulată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui pentru reclamanta GIDM în contradictoriu cu pârâtul GD. Desființează ordinul de protecţie provizoriu nr. 667092/13.08.2025 emis de IPJ VASLUI- POLIŢIA MUNICIPIULUI VASLUI- BIROUL DE ORDINE PUBLICĂ. (…)”, se arată în decizia instanței, conform aceleiași surse.

Finalul mariajului fotbalistului a fost presărat cu acuzații grave, inclusiv de infidelitate și agresiuni. Surse apropiate cuplului au declarat că „despărțirea s-a transformat într-un conflict deschis, presărat cu acuzații grave și tensiuni care durează deja de câteva luni”.

Lupta pentru avere

Dragoș Grigore, care a semnat în februarie cu CSM Vaslui, echipă de Liga a 3-a, insistă că are dreptul la jumătate din bunurile acumulate în cei 16 ani de căsnicie. Printre acestea se află și firma evaluată la patru milioane de euro, care reprezintă miza principală a procesului. În plus, „cei doi au de împărțit o avere de aproximativ patru milioane de euro”.

