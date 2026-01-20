Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase se confruntă cu probleme financiare. Charlotte Năstase a rămas pe străzi și cere ajutorul oamenilor: „Nu am unde să stau”

Charlotte Năstase, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, a cerut ajutor online, spunând că este fără adăpost. La 35 de ani, ea îl acuză pe fostul iubit pentru situația critică în care se află, având nevoie urgentă de ajutor.

Charlotte Năstase a rămas pe străzi

Charlotte Năstase, fiica adoptivă a legendarului tenismen Ilie Năstase, se află într-o situație dramatică, după ce a ajuns fără adăpost. La doar 35 de ani, aceasta a făcut un apel în mediul online, cerând ajutor pentru mâncare și un loc unde să stea.

„Vă rog, îmi puteți trimite bani pentru mâncare și adăpost? Acum sunt fără adăpost și blocată din cauza fostului meu iubit. Mulțumesc!”, a scris Charlotte pe pagina ei de Facebook.

Aceasta a distribuit și imagini care confirmă situația dificilă prin care trece.

„Poate cineva să îmi trimită 130 dolari? Promit că îi voi returna. NU am unde să stau acum și am nevoie de 100 dolari pentru o cameră și 30 pentru mâncare”, a scris fiica adoptivă a lui Ilie Năstase într-o altă postare.

Relația complicată cu Ilie Năstase

Deși tatăl ei adoptiv are o situație financiară foarte bună, Charlotte nu îndrăznește să apeleze la el, întrucât relația lor nu este una dintre cele mai bune.

Tânăra a povestit, la un moment dat, că fostul tenismen ar regreta că a adoptat-o.

„E adevărat, sunt mândră că sunt fiica lui, dar se pare că, la rândul lui, el nu vrea ca eu să exist și chiar regretă că m-a adoptat. Am câteva înregistrări cu el în care îmi zice asta!”, a declarat Charlotte Năstase pentru Click.

Mai mult, aceasta a povestit că tatăl adoptiv ar fi încercat să o convingă să își pună capăt zilelor.

„Mi-a zis să iau o pastilă că eu nu am o viață!”, susține femeia, adăugând că, deși au avut momente în care s-au înțeles bine, relația lor s-a deteriorat grav.

Charlotte Năstase a fost adoptată de Ilie Năstase și actrița Alexandra King și a locuit în România între 1996 și 2000. Deși inițial părea că relația dintre ea și fostul tenismen este una armonioasă, lucrurile s-au schimbat de-a lungul anilor. Ultima dată când s-au văzut a fost la Paris, pe când ea avea 18 ani. Tot atunci, Charlotte spera că familia lor va rămâne unită, dar relația s-a destrămat treptat.

Sursă foto: Facebook, Instagram

