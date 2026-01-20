  MENIU  
Home > Vedete > Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase se confruntă cu probleme financiare. Charlotte Năstase a rămas pe străzi și cere ajutorul oamenilor: „Nu am unde să stau”

Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase se confruntă cu probleme financiare. Charlotte Năstase a rămas pe străzi și cere ajutorul oamenilor: „Nu am unde să stau”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

Charlotte Năstase, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, a cerut ajutor online, spunând că este fără adăpost. La 35 de ani, ea îl acuză pe fostul iubit pentru situația critică în care se află, având nevoie urgentă de ajutor.

Charlotte Năstase a rămas pe străzi

Charlotte Năstase, fiica adoptivă a legendarului tenismen Ilie Năstase, se află într-o situație dramatică, după ce a ajuns fără adăpost. La doar 35 de ani, aceasta a făcut un apel în mediul online, cerând ajutor pentru mâncare și un loc unde să stea.

charlotte nastase pe straziIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

„Vă rog, îmi puteți trimite bani pentru mâncare și adăpost? Acum sunt fără adăpost și blocată din cauza fostului meu iubit. Mulțumesc!”, a scris Charlotte pe pagina ei de Facebook.

Aceasta a distribuit și imagini care confirmă situația dificilă prin care trece.

„Andreea Bălan a vorbit urât despre mine. Aș vrea să-i amintesc că...” Ilona Brezoianu i-a dat replica Andreei Bălan, după ce cântăreața a atacat-o, în direct, la TV. Cum „a pus-o la punct” actrița
„Andreea Bălan a vorbit urât despre mine. Aș vrea să-i amintesc că...” Ilona Brezoianu i-a dat replica Andreei Bălan, după ce cântăreața a atacat-o, în direct, la TV. Cum „a pus-o la punct” actrița
Recomandarea zilei

„Poate cineva să îmi trimită 130 dolari? Promit că îi voi returna. NU am unde să stau acum și am nevoie de 100 dolari pentru o cameră și 30 pentru mâncare”, a scris fiica adoptivă a lui Ilie Năstase într-o altă postare.

Citește și: De ce Ilie Năstase a blocat-o peste tot pe fiica sa adoptivă: „Cu mine nu mai are ce discuta”. Charlotte o acuză pe Ioana Simion pentru situaţie

Anunțul momentului în România. Vin și vești bune pentru pensionari! Florin Manole, ministrul Muncii, tocmai a făcut publică decizia. Ce urmează să se întâmple
Anunțul momentului în România. Vin și vești bune pentru pensionari! Florin Manole, ministrul Muncii, tocmai a făcut publică decizia. Ce urmează să se întâmple
Recomandarea zilei

Citește și: Ioana Năstase, atac la adresa fiicei adoptive a sportivului, Charlotte. „Nu a muncit o zi în viața ei!”

Relația complicată cu Ilie Năstase

Deși tatăl ei adoptiv are o situație financiară foarte bună, Charlotte nu îndrăznește să apeleze la el, întrucât relația lor nu este una dintre cele mai bune.

Tânăra a povestit, la un moment dat, că fostul tenismen ar regreta că a adoptat-o.

„E adevărat, sunt mândră că sunt fiica lui, dar se pare că, la rândul lui, el nu vrea ca eu să exist și chiar regretă că m-a adoptat. Am câteva înregistrări cu el în care îmi zice asta!”, a declarat Charlotte Năstase pentru Click.

Citește și: Ioana Picoș din „La Bloc” este însărcinată cu al treilea copil. Actrița a spus dacă va avea băiat sau fată

Citește și: Dr. Cezar s-a întors în țară mușcat de căpușă, după Desafio: Aventura. „Mi-aș fi dorit concurenți puțin mai în formă, ca să am provocări mai dure” / Exclusiv

Mai mult, aceasta a povestit că tatăl adoptiv ar fi încercat să o convingă să își pună capăt zilelor.

„Mi-a zis să iau o pastilă că eu nu am o viață!”, susține femeia, adăugând că, deși au avut momente în care s-au înțeles bine, relația lor s-a deteriorat grav.

Charlotte Năstase a fost adoptată de Ilie Năstase și actrița Alexandra King și a locuit în România între 1996 și 2000. Deși inițial părea că relația dintre ea și fostul tenismen este una armonioasă, lucrurile s-au schimbat de-a lungul anilor. Ultima dată când s-au văzut a fost la Paris, pe când ea avea 18 ani. Tot atunci, Charlotte spera că familia lor va rămâne unită, dar relația s-a destrămat treptat.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Charlotte Năstase

Sursă foto: Facebook, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile, pentru Ilie Bolojan, după tăierea facilităților pentru persoanele cu dizabilități: „Are dorința de a face lucruri bune în țară”
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile, pentru Ilie Bolojan, după tăierea facilităților pentru persoanele cu dizabilități: „Are dorința de a face lucruri bune în țară”
Fanatik
Neagoe a făcut iureș după meci! Cerința expresă pe care o are față de conducerea Petrolului
Neagoe a făcut iureș după meci! Cerința expresă pe care o are față de conducerea Petrolului
GSP.ro
Scandal în sport: și-a înșelat soția cu cea mai bună prietenă a ei » Și amanta este căsătorită
Scandal în sport: și-a înșelat soția cu cea mai bună prietenă a ei » Și amanta este căsătorită
Click.ro
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
TV Mania
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Citește și...
Condamnat celebru din Republica Moldova, în comă profundă după ce a aflat că va fi extrădat din România. Bărbatul era condamnat la 9 ani și 6 luni de închisoare
Traian Băsescu a ajuns de nerecunoscut! Imaginile de necrezut au fost date la TV, ce se întâmplă cu fostul preşedinte
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Electrocasnice care îți cresc factura lunar. Cum poți să economisești energie
Smiley a făcut publice primele înregistrări cu vocea fiicei sale, Josephine. Micuța, pe urmele părinților ei / Video
North West, schimbare surprinzătoare de look. Fiica lui Kim Kardashian și Kanye West a apărut cu părul albastru și piercing și un pandantiv cu diamante de 106 carate
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Cum a ajuns să arate fiica Adrianei Iliescu, la 21 de ani. S-a transformat într-o tânără superbă! Doamne, ce frumoasă e! Imagine rară cu Eliza!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Viața personală a lui Valentino Garavani, dincolo de podiumuri și glamour. Marile iubiri ale unui titan al modei
Viața personală a lui Valentino Garavani, dincolo de podiumuri și glamour. Marile iubiri ale unui titan al modei
Ioana Picoș din „La Bloc” este însărcinată cu al treilea copil. Actrița a spus dacă va avea băiat sau fată
Ioana Picoș din „La Bloc” este însărcinată cu al treilea copil. Actrița a spus dacă va avea băiat sau fată
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Poftiți acasă la familia Bucălae! Cum arată apartamentul modern în care comediantul locuiește cu soția lui! Mult roz, mult verde și o surpriză în dormitor
Poftiți acasă la familia Bucălae! Cum arată apartamentul modern în care comediantul locuiește cu soția lui! Mult roz, mult verde și o surpriză în dormitor
Elle
Cătălina Grama, o mamă foarte mândră! Actrița a dezvăluit imagini de colecție cu fiica ei, Zora, care a împlinit recent 9 ani: „Multe amintiri frumoase...”
Cătălina Grama, o mamă foarte mândră! Actrița a dezvăluit imagini de colecție cu fiica ei, Zora, care a împlinit recent 9 ani: „Multe amintiri frumoase...”
Andreea Bălan și Ilona Brezoianu, schimb de replici acide. De la ce a pornit conflictul dintre cele două: „A venit în locul meu și degeaba...”
Andreea Bălan și Ilona Brezoianu, schimb de replici acide. De la ce a pornit conflictul dintre cele două: „A venit în locul meu și degeaba...”
Imagini Virale! Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, își arată talentul de DJ și mișcările de dans. Cum a apărut la Disneyland Paris. Video
Imagini Virale! Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, își arată talentul de DJ și mișcările de dans. Cum a apărut la Disneyland Paris. Video
DailyBusiness.ro
Palatul Parlamentului, fără apă timp de 3 zile. Lucrări urgente la rețeaua internă
Palatul Parlamentului, fără apă timp de 3 zile. Lucrări urgente la rețeaua internă
Plafonarea gazelor expiră de la 1 aprilie. Bogdan Ivan: „Nu ar trebui să existe scumpiri, avem mecanisme de protecție”
Plafonarea gazelor expiră de la 1 aprilie. Bogdan Ivan: „Nu ar trebui să existe scumpiri, avem mecanisme de protecție”
A1.ro
Ce zodie este Aris Eram de la Survivor. O Războinică a avut această curiozitate. Cum i-a răspuns Faimosul
Ce zodie este Aris Eram de la Survivor. O Războinică a avut această curiozitate. Cum i-a răspuns Faimosul
Domnica Trop a murit. Artista numită „Tezaur Uman Viu” de către UNESCO avea 87 de ani
Domnica Trop a murit. Artista numită „Tezaur Uman Viu” de către UNESCO avea 87 de ani
Dr. Cezar s-a întors în țară mușcat de căpușă, după Desafio: Aventura. "Mi-aș fi dorit concurenți puțin mai în formă, ca să am provocări mai dure" / Exclusiv
Dr. Cezar s-a întors în țară mușcat de căpușă, după Desafio: Aventura. "Mi-aș fi dorit concurenți puțin mai în formă, ca să am provocări mai dure" / Exclusiv
Cine este Sandra Izbașa de la Power Couple 2026. Câte medalii de aur are în palmares și în ce film a apărut
Cine este Sandra Izbașa de la Power Couple 2026. Câte medalii de aur are în palmares și în ce film a apărut
Dan Negru, mesaj tăios după gafa Paulei Seling la Eurovision. "Îl provoc pe Satoshi, câștigătorul din Moldova, să se înscrie și la preselecția românească!"
Dan Negru, mesaj tăios după gafa Paulei Seling la Eurovision. "Îl provoc pe Satoshi, câștigătorul din Moldova, să se înscrie și la preselecția românească!"
Observator News
Locul din România care a făcut-o pe o tânără din China să se simtă ca pe o "planetă extraterestră"
Locul din România care a făcut-o pe o tânără din China să se simtă ca pe o "planetă extraterestră"
Libertatea pentru Femei
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Actrița tinereții noastre, de la simbolul frumuseții, la ținta criticilor dure. Cândva idolul unei planete, azi judecată pentru felul în care arată. Povestea unei libertăți asumate
Actrița tinereții noastre, de la simbolul frumuseții, la ținta criticilor dure. Cândva idolul unei planete, azi judecată pentru felul în care arată. Povestea unei libertăți asumate
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Avertisment pentru pensionari: documentul care trebuie transmis obligatoriu. Casa de Pensii anunță suspendarea plăților
Avertisment pentru pensionari: documentul care trebuie transmis obligatoriu. Casa de Pensii anunță suspendarea plăților
Ce nu spun mulți pacienților: după cât timp poate recidiva cancerul
Ce nu spun mulți pacienților: după cât timp poate recidiva cancerul
Horoscopul săptămânii 19 – 25 ianuarie 2026. Previziuni complete pentru toate zodiile
Horoscopul săptămânii 19 – 25 ianuarie 2026. Previziuni complete pentru toate zodiile
Rețetă delicioasă și rapidă. Sos de iaurt gata în câteva minute, ideal pentru salate
Rețetă delicioasă și rapidă. Sos de iaurt gata în câteva minute, ideal pentru salate
TV Mania
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Detaliul care a atras imediat atenția fanilor și a stârnit mii de reacții
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Detaliul care a atras imediat atenția fanilor și a stârnit mii de reacții
Dani Oțil a transformat complet subsolul casei din Corbeanca într-un spațiu neașteptat: detaliul la care puțini s-ar fi gândit și cum arată locuința prezentatorului în interior
Dani Oțil a transformat complet subsolul casei din Corbeanca într-un spațiu neașteptat: detaliul la care puțini s-ar fi gândit și cum arată locuința prezentatorului în interior
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton