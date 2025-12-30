Beyonce a intrat în topul Forbes al miliardarilor, alături de Jay-Z, Taylor Swift și Rihanna

La 44 de ani, Beyonce a devenit una dintre cele mai bogate artiste, cu venituri de sute de milioane de dolari, potrivit Forbes. Turneul Cowboy Carter și controlul asupra carierei sale au adus-o în rândul celor 5 muzicieni miliardari ai lumii.

Beyonce a devenit miliardară

Beyonce, una dintre cele mai mari icoane ale culturii pop mondiale, a atins un nou vârf în cariera sa impresionantă. După turneul său de succes, The Renaissance World Tour din 2023, care a generat venituri de aproape 600 de milioane de dolari, artista a lansat în 2024 un album country intitulat Cowboy Carter. Succesul acestui album a deschis noi oportunități comerciale pentru Beyonce, culminând cu un spectacol de Crăciun în pauza unui meci NFL și cu cel mai profitabil turneu de concerte din 2025. Toate aceste realizări au propulsat-o pe artistă în clubul exclusivist al miliardarilor.

La vârsta de 44 de ani, Beyonce a reușit să se reinventeze și să-și mențină poziția de lider în industria muzicală. În 2025, turneul Cowboy Carter a generat venituri de peste 400 de milioane de dolari numai din vânzările de bilete, conform Pollstar, iar alte 50 de milioane de dolari au venit din vânzarea de produse promoționale la spectacole, potrivit estimărilor Forbes.

Succesul turneului este atribuit și modelului inovator de mini-rezidență adoptat de Beyonce, care a inclus doar nouă locații în America și Europa, dar cu multiple spectacole în fiecare locație. Acest format a permis artistei să maximizeze profitul și să ofere fanilor o experiență de neuitat.

Ascensiunea artistei în lumea afacerilor

Ascensiunea lui Beyonce în lumea afacerilor a început în 2010, odată cu înființarea Parkwood Entertainment. Această companie i-a oferit controlul complet asupra carierei sale, inclusiv asupra producției de muzică, documentare și turnee.

Într-un interviu din 2013, legat de lansarea albumului său auto-intitulat, Beyonce declara: „Când am decis să mă ocup singură de managementul meu, era important să nu merg la o mare companie de management. Simțeam că vreau să urmez pașii Madonnei, să fiu o forță și să am propriul meu imperiu și să le arăt altor femei că, atunci când ajungi la acest punct al carierei, nu trebuie să mai semnezi cu altcineva și să îți împarți banii și succesul: poți să o faci singură”.

Beyonce, unul din cei mai bine plătiți artiști din lume

Pe lângă succesul său muzical, Beyonce s-a implicat și în alte domenii de afaceri, cum ar fi lansarea unei linii de produse pentru îngrijirea părului, Cécred, o marcă de whiskey, SirDavis, și linia de îmbrăcăminte Ivy Park, care a fost însă închisă în 2024. Cu toate acestea, cea mai mare parte a averii sale provine din controlul asupra catalogului său muzical și din veniturile generate de turneele sale mondiale.

Beyonce a câștigat în 2025 aproximativ 148 de milioane de dolari înainte de taxe, devenind al treilea cel mai bine plătit muzician din lume. Cea mai mare parte a veniturilor sale provine din turneele spectaculoase, care aduc profituri uriașe artiștilor capabili să umple stadioanele.

De exemplu, Cowboy Carter Tour a inclus elemente impresionante, precum un automobil zburător, brațe robotice care turnau whiskey SirDavis, un taur mecanic auriu și invitați speciali precum soțul său, copiii săi și colegele din Destiny’s Child.

Beyonce a fost întotdeauna cu un pas înaintea industriei. De la albumul surpriză Beyoncé din 2013, la albumul vizual Lemonade din 2016, până la concertul său de la Coachella din 2018, care a atras 458.000 de spectatori live pe YouTube și a dus la un documentar pe Netflix pentru care a primit 60 de milioane de dolari, artista a știut cum să transforme fiecare proiect într-un eveniment.

Albumul Cowboy Carter a marcat o nouă etapă în cariera sa, Beyonce adoptând un stil country și promovându-l în cadrul unei campanii publicitare cu Levi’s, câștigând 10 milioane de dolari. De asemenea, a susținut un spectacol special pe Netflix în timpul primului meci de Crăciun din NFL, care i-a adus un venit estimat la 50 de milioane de dolari.

Sursă foto: Profimedia

