Horațiu Moldovan și Aza Gabriela s-au logodit. Cum arată inelul pe care fotbalistul i l-a oferit artistei: „Un nou capitol frumos”

Portarul Naționalei de Fotbal a României, Horațiu Moldovan, a cerut-o în căsătorie pe cântăreața Aza Gabriela de Crăciun. Artista a spus un „DA” emoționant, împărtășind vestea și imagini cu inelul superb pe rețelele sociale.
Horațiu Moldovan a cerut-o de soție pe Aza Gabriela
Portarul echipei naționale a României, Horațiu Moldovan, a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, cântăreața Aza Gabriela, într-un moment cu adevărat special: de Crăciun. Această ocazie deosebită a fost marcată printr-un ”DA” emoționant, iar artista a împărtășit bucuria cu fanii săi pe rețelele sociale, dezvăluind și inelul spectaculos de logodnă.
Relația dintre Horațiu Moldovan, portarul Naționalei de Fotbal a României, și Aza Gabriela poate fi descrisă ca o poveste de iubire discretă, dar profundă. Cei doi formează un cuplu din decembrie 2023, iar sărbătorile de Crăciun din acest an au fost momentul ales de sportiv pentru a face pasul cel mare.
Departe de luminile reflectoarelor, într-un cadru intim, fotbalistul a cerut-o de soție pe iubita sa, iar răspunsul acesteia a fost un entuziast „DA”.
Bucuria artistei a fost de nedescris, iar aceasta a ales să împărtășească vestea pe conturile sale de social media, generând o avalanșă de felicitări și reacții pozitive.
„Sufletul a știut. Inima a învățat. Iar azi spun «DA». Din cel mai bun iubit, mi-ai devenit cel mai bun prieten, iar de când te-am cunoscut mi-ai fost ACASĂ. De astăzi… un nou capitol frumos!”, a scris Aza Gabriela pe Instagram.