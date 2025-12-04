Tatăl lui Meghan Markle, la terapie intensivă. Thomas Markle a fost operat de urgență

Tatăl lui Meghan Markle, Thomas Markle, în vârstă de 81 de ani, se află la terapie intensivă într-un spital din Filipine. El a fost operat de urgență și urmează să fie supus unei noi intervenții chirurgicale din cauza unui cheag de sânge.

Tatăl lui Meghan Markle, la terapie intensivă

Tatăl lui Meghan Markle, în vârstă de 81 de ani, se află în stare critică la terapie intensivă într-un spital din Filipine. Thomas Markle a fost operat de urgență și urmează să fie supus unei noi intervenții chirurgicale din cauza unui cheag de sânge.

Relația dintre Meghan Markle și tatăl său este tensionată de mai mulți ani, cei doi nemaivorbind, se pare, din 2018. În ciuda acestei situații delicate, starea de sănătate a lui Thomas Markle rămâne o preocupare majoră pentru familia sa.

Thomas Markle Jr., fratele vitreg al lui Meghan, a oferit detalii îngrijorătoare despre starea tatălui său. Potrivit declarațiilor sale, Thomas Sr. a fost transportat de urgență la spital după ce i s-a făcut rău acasă. Situația s-a dovedit a fi atât de gravă încât a necesitat o intervenție chirurgicală imediată.

„Ne-au dus în grabă cu ambulanța, cu sirenele pornite, la un spital mult mai mare din centrul orașului. Tatăl meu a fost operat de urgență”, a declarat Thomas Jr.

Medicii au informat familia că starea lui Thomas Markle este critică, iar o a doua operație este necesară pentru a trata complicațiile cauzate de un cheag de sânge.

Istoricul medical al lui Thomas Markle

Acesta nu este primul incident medical grav cu care se confruntă Thomas Markle. În 2018, chiar înainte de nunta fiicei sale cu Prințul Harry, a suferit două atacuri de cord. Patru ani mai târziu, în 2022, a fost victima unui accident vascular cerebral care i-a afectat capacitatea de a vorbi timp de câteva luni.

Samantha Markle, sora vitregă a lui Meghan, a sugerat că presiunea mediatică și tensiunile familiale din ultimii ani au contribuit la deteriorarea stării de sănătate a tatălui lor.

„Este un om puternic, dar a trecut prin atâtea. Mă rog să fie suficient de puternic pentru a supraviețui. Tatăl meu a trecut prin două atacuri de cord, un accident vascular cerebral și un cutremur. Sper că va putea trece peste asta”, a declarat Samantha, reflectând îngrijorarea familiei.

Situația medicală actuală a lui Thomas Markle ridică întrebări cu privire la posibilitatea unei reconcilieri între acesta și fiica sa, Meghan. Deși relația lor a fost tensionată în ultimii ani, o criză de sănătate de asemenea amploare ar putea duce la o reevaluare a dinamicii familiale.

În timp ce familia Markle așteaptă cu anxietate rezultatul celei de-a doua operații, rămâne de văzut dacă această situație va avea un impact asupra relației dintre Meghan și tatăl său.

