Kate Middleton, apariție strălucitoare. Prințesa de Wales, cu cea mai mare și mai orbitoare tiară

Kate Middleton a uimit la banchetul de stat german, purtând cea mai mare tiară din cariera sa de membru al familiei regale. Prințesa de Wales a debutat cu Tiara Orientală Circulară a Reginei Victoria, alături de o rochie strălucitoare Jenny Packham.

Kate Middleton uimește cu cea mai mare tiară purtată vreodată

Prințesa Catherine a uimit din nou cu apariția sa regală la banchetul de stat organizat în onoarea președintelui german Frank-Walter Steinmeier. Evenimentul a avut loc pe 3 decembrie 2025 la Castelul Windsor, iar Prințesa de Wales a purtat cea mai impresionantă tiară de până acum.

La vârsta de 43 de ani, Kate Middleton continuă să impresioneze cu eleganța și rafinamentul său. Pentru această ocazie specială, ea a optat pentru Tiara Orientală cu Cercuri a Reginei Victoria, o piesă spectaculoasă cu 2.600 de diamante. Aceasta a fost completată de o rochie albastră strălucitoare semnată Jenny Packham și bijuterii care au aparținut reginei Elisabeta.

Potrivit People, tiara a fost creată în 1853 pentru Regina Victoria, la indicațiile soțului ei, Prințul Albert. Alegerea acestei piese pentru banchetul de stat german poate fi văzută ca un omagiu adus oaspeților, având în vedere originile germane ale Prințului Albert.

Aceasta este a cincea tiară diferită purtată de Kate și, fără îndoială, cea mai impunătoare. Anterior, ea a purtat doar patru tiare diferite de la căsătoria sa cu Prințul William în 2011. Printre acestea se numără Tiara Halo Cartier, Tiara Lotus Flower, Tiara Strathmore Rose și Tiara Lover’s Knot a Reginei Mary.

Citește și: Kate Middleton a explicat schimbarea de look pentru care a fost criticată

Citește și: Kate Middleton, într-o rochie spectaculoasă de 1.600 lire sterline. Cu cine s-au întâlnit Prințesa de Wales și Prințul William: „Să nu le spuneți copiilor noștri”

O revenire triumfală

Banchetul de stat a fost un eveniment plin de simbolism și eleganță. Regina Camilla a purtat una dintre tiarele cel mai strâns asociate cu Regina Elisabeta: Tiara Fetelor din Marea Britanie și Irlanda de Nord.

Printre invitații speciali s-au numărat modelul Claudia Schiffer, compozitorul Hans Zimmer și autorul de cărți pentru copii Axel Scheffler. Meniul a inclus ingrediente de pe domeniile regale, iar vinurile au fost alese cu grijă pentru a marca aniversarea nunții președintelui german.

Decorațiunile au inclus un impresionant brad de Crăciun complet decorat în Sala St. George de la Castelul Windsor. Masa de banchet, pregătită pentru 152 de invitați, a necesitat o atenție deosebită la detalii, cu sute de tacâmuri, pahare și lumânări.

Citește și: Fiica Oanei Roman are probleme de sănătate. Care este diagnosticul primit de Isabela: „Este monitorizată săptămânal”

Citește și: Dan Negru, despre criza de apă din Prahova: „Problema arată că proștii lui Caragiale erau mai deștepți decât proștii noștri”

Această apariție marchează revenirea Prințesei Kate în prim-planul evenimentelor regale, după ce a petrecut o mare parte din 2024 departe de ochii publicului din cauza tratamentului pentru cancer. În ianuarie, ea a anunțat că se află în remisie.

Prințesa de Wales a ratat recent o altă ocazie de a purta o tiară, atunci când nu a participat la recepția pentru membrii Corpului Diplomatic de la Castelul Windsor pe 18 noiembrie. Cu toate acestea, ea a susținut primul său discurs regal după mai mulți ani la Summitul Future Workforce din Londra în aceeași zi.

Banchetul de stat a fost marcat de tradiții regale, inclusiv procesiunea regală care a avut loc în jurul orei 15.30. Regele Charles și Regina Camilla au intrat împreună cu președintele german și prima doamnă, urmați de Prințul William și Prințesa Kate, alături de oficiali germani.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Kate Middleton

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News