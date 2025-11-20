Kate Middleton, într-o rochie spectaculoasă de 1.600 lire sterline. Cu cine s-au întâlnit Prințesa de Wales și Prințul William: „Să nu le spuneți copiilor noștri”

Kate Middleton (43 ani) a arătat uluitor miercuri seară, în timp ce a înfruntat frigul și ploaia într-o rochie spectaculoasă, la Royal Variety Performance 2025. Soția Prințului William a încântat fanii regali din întreaga lume cu ținuta ei glorioasă, care a constat dintr-o rochie maxi din catifea verde cu adevărat uluitoare, în valoare de 1.600 lire sterline.

Kate Middleton, apariție elegantă la Royal Variety Performance

Prințesa de Wales s-a întors la Royal Variety Performance pentru prima dată de la diagnosticul de cancer.

Kate Middleton l-a însoțit pe soțul ei, Prințul William, pe covorul roșu, strălucind în rochia sa de catifea, verde, care i-a scos în evidență silueta perfectă.

Kate a arătat impecabil într-o rochie verde smarald, mulată, cu mâneci căzute și trenă, marca Talbot Runhof, în valoare de peste 1.600 lire sterline. Prințesa și-a completat ținuta cu cercei cu diamante Cartier care au aparținut reginei Elisabeta, o geantă plic asortată și pantofi verzi cu toc Manolo Blahnik. Părul l-a purtat în bucle lejere, stilul ei caracteristic, iar machiajul natural a scos în evidență frumusețea naturală a lui Kate, care a radiat pe covorul roșu.

Prințesa, care avea pielea de găină pe brațele goale în timp ce vorbea cu invitații, a spus: „Este atât de frumos să fim din nou la spectacol”.

Alegerea rochiei Talbot Runhof pentru ediția din acest an demonstrează încă o dată simțul stilistic rafinat al Prințesei. Culoarea verde a fost o alegere inspirată, potrivită atât pentru sezonul festiv, cât și pentru evenimentul caritabil.

Prinții de Wales, întâlnire cu Paddington

Prințul William a avut o întâlnire emoționantă cu Paddington Bear la Royal Variety Performance, în timp ce Prințesa Kate a dezvăluit că copiii lor sunt „foarte triști” că au ratat această ocazie.

Evenimentul anual de caritate a adus în prim-plan familia regală, oferind momente memorabile pentru public. Prințul de Wales a avut ocazia să interacționeze cu îndrăgitul personaj Paddington, spre încântarea celor prezenți.

Deși Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis nu au fost prezenți, Kate a împărtășit că micuții au fost dezamăgiți să rateze această ocazie specială. Absența lor a fost remarcată, dar înțeleasă, având în vedere ora târzie a evenimentului. Cuplul regal a glumit că cei trei copii ai lor nu trebuie să afle despre această întâlnire.

„Să nu le spuneți copiilor noștri”, au afirmat Prinții de Wales, zâmbind.

Întâlnirea dintre Prințul William și Paddington Bear a fost un punct culminant al serii. Personajul animat, devenit un simbol al Marii Britanii, a adus zâmbete pe fețele tuturor.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Kate Middleton și Prințul William la Royal Variety Performance

Sursă foto: Profimedia

