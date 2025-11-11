Tensiuni în familia regală britanică. Prințul William a recunoscut că are o problemă cu Prințul George

Prințul William (43 ani) a dezvăluit recent că au apărut tensiuni în familia sa din cauza unei dorințe a fiului său cel mare, Prințul George, ajuns la vârsta de 12 ani. Se pare că adolescentul își dorește să aibă acces la tehnologie, precum băieții de vârsta lui, dar Prinții de Wales nu sunt de acord.

Prințul William, despre tensiunile din familia sa

Prințul William a dezvăluit anterior că cei trei copii ai săi nu au telefoane mobile – iar acum recunoaște că problema devine o „una tensionată”.

Prințul de Wales a menționat că niciunul dintre cei trei copii ai săi nu are telefon mobil, potrivit People. Această decizie a devenit un subiect tensionat în familia regală, în special în ceea ce îl privește pe Prințul George, în vârstă de 12 ani. Într-un interviu acordat în Brazilia, unde s-a aflat pentru premiile Earthshot, prințul moștenitor al Marii Britanii a recunoscut că este „foarte greu” să-și protejeze copiii de daunele rețelelor sociale și ale lumii digitale.

„Copiii noștri nu au telefoane. Cred că atunci când George va merge la liceu, poate va avea un telefon fără acces la internet”, a spus William, referindu-se la faptul că fiul său cel mare se va muta la o școală nouă anul viitor.

„Și, ca să fiu sincer, se ajunge la punctul în care devine o problemă oarecum tensionată”, a adăugat prințul.

„Dar cred că înțelege de ce”, a continuat Prințul William.

Comunicăm și îi explicăm de ce nu credem că este potrivit (n.r. să aibă telefon acum). Și, din nou, cred că accesul la internet este problema mea. Cred că copiii pot accesa prea multe lucruri pe care nu trebuie să le vadă online”, a explicat el.

Prințul de Wales, despre viața de familie

Împărtășind mai multe despre viața de acasă cu Kate Middleton și copiii lor, Prințul William a glumit spunând că este „taximetrist”, ducându-i pe George, Charlotte și Louis la întâlnirile lor de joacă, la jocurile sportive și la școală.

Pe de altă parte, Prințul de Wales a recunoscut că drumurile către și de la școală le împarte cu soția lui, Prințesa Catherine, menționând că ea este cea care se ocup mai mult de acest lucru.

Prințul și Prințesa de Wales, care se instalează acum în noua lor casă de la Forest Lodge din Windsor, și-au propus, de asemenea, să le ofere Prințului George, Prințesei Charlotte și Prințului Louis o copilărie cât mai normală posibil, în ciuda rolurilor lor regale.

În weekend, Prințul George și-a făcut debutul regal la un eveniment important din calendarul familiei: Festivalul Comemorării de la Royal Albert Hall. George i s-a alăturat mamei sale la eveniment în timp ce Prințul William se întorcea în Marea Britanie din Brazilia.

Sursă foto: Profimedia

