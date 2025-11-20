Cum arată acum presupusa parteneră a lui Vladimir Putin. Alina Kabaeva, prezentă la o competiție de gimnastică la Beijing

Alina Kabaeva, presupusa parteneră a lui Vladimir Putin, a bifat o apariție elegantă la o competiție de gimnastică din Beijing.

Cum arată acum presupusa parteneră a lui Vladimir Putin

Alina Kabaeva (42 de ani) este o fostă gimnastă despre care se speculează de ani de zile că ar fi partenera de viață a președintelui rus Vladimir Putin (73 de ani). Se zvonește că liderul de la Kremlin este tatăl băieților Alinei, Ivan, născut în 2015, și Vladimir Jr., născut în 2019. Existența acestor doi copii nu a fost niciodată confirmată oficial.

O prezență discretă, Alina Kabaeva s-a prezentat recent la o competiție sportivă în Beijing. După retragerea din gimnastică, din anul 2007, Alina și-a fondat propria academie de gimnastică și participă cu ea la diverse competiții sportive. Cea mai recentă a fost The international Sky Grace Cup competitions and Beijing Top Open, care a avut loc în perioada 12-14 noiembrie.

Presupusa parteneră a lui Vladimir Putin a atras atenția prin eleganța și atitudinea sa fermă. Presa internațională a descris-o drept una dintre cele mai fotografiate prezențe de la eveniment. Alina Kabaeva optat pentru o rochie semnată de casa de modă Valentino, creată în stilul tradițional chinezesc: Cheongsam (Qipao), potrivit Spynews.ro.

La eveniment, Alina Kabaeva a pozat alături de fostele campioane Yana Batyrshina, Evgenia Kanaeva și Aliya Yusupova și a oferit autografe, afișând un zâmbet larg.

Citește și: Vladimir Putin, confruntat direct de o fetiță de 11 ani. Cum a reacționat președintele rus

Câți copii are Vladimir Putin

Zvonurile despre o relație între Vladimir Putin și Alina Kabaeva au început în 2008, după ce un ziar rus a relatat că cei doi erau logodiți. Ambele părți au negat speculațiile, care au dus la închiderea ziarului. Speculațiile au persistat, în anii următori apărând relatări și despre existența unor copii.

Putin și soția lui, Liudmila, au divorțat oficial în 2014, după trei decenii de căsnicie. Alături de Liudmila, Putin are avea două fiice, Maria și Katerina. Pe lângă cei doi presupuși fii cu Kabaeva, liderul de la Kremlin ar avea încă o fiică, Elizaveta Krivonogikh, născută la Sankt Petersburg în 2003. Despre aceasta se zvonește că este fiica lui Putin și a fostei lui menajere, Svetlana Krivonogikh.

Foto: Profimediaimages.ro

Urmărește-ne pe Google News