Vladimir Putin, confruntat direct de o fetiță de 11 ani. Cum a reacționat președintele rus

Vladimir Putin a fost confruntat de o fetiță de 11 ani, în public. Fata, pe numele ei Kira, i-a spus președintelui rus că vrea ca unchiul ei, rănit în războiul din Ucraina, să fie transportat la un spital bun, după ce a fost trimis înapoi pe front, fără a fi tratat corespunzător
În armata rusă se întâmplă frecvent ca bolnavii și răniții să fie trimiși cu forța în brigăzi de asalt, fără îngrijiri corespunzătoare, însă rar se întâmplă ca Vladimir Putin să fie confruntat direct, potrivit Daily Mail.
Kira, o fetiță de doar 11 ani are o poveste de viață dureroasă. Aceasta și-a pierdut deja tatăl, în vârstă de 36 de ani, trimis de Vladimir Putin pe front. Bărbatul a fost ucis pe front, în războiul din regiunea Donețk.