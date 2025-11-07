Vladimir Putin, confruntat direct de o fetiță de 11 ani. Cum a reacționat președintele rus

Vladimir Putin a fost confruntat de o fetiță de 11 ani, în public. Fata, pe numele ei Kira, i-a spus președintelui rus că vrea ca unchiul ei, rănit în războiul din Ucraina, să fie transportat la un spital bun, după ce a fost trimis înapoi pe front, fără a fi tratat corespunzător

Vladimir Putin, confruntat de o fetiță de 11 ani

În armata rusă se întâmplă frecvent ca bolnavii și răniții să fie trimiși cu forța în brigăzi de asalt, fără îngrijiri corespunzătoare, însă rar se întâmplă ca Vladimir Putin să fie confruntat direct, potrivit Daily Mail.

Kira, o fetiță de doar 11 ani are o poveste de viață dureroasă. Aceasta și-a pierdut deja tatăl, în vârstă de 36 de ani, trimis de Vladimir Putin pe front. Bărbatul a fost ucis pe front, în războiul din regiunea Donețk.

Întâlnindu-l pe președintele rus în Piața Roșie din Moscova, Kira l-a rugat să îl salveze pe unchiul ei rănit, din iadul războiului.

„Unchiul meu este acum pe front”, i-a spus ea conducătorului rus, care era înconjurat de lideri religioși.

„A fost rănit la braț, era în spital. Nu-l tratează deloc și acum îl trimit înapoi într-o misiune (n.r. de luptă)”, i-a mai zis Kira lui Putin.

„Aș dori să fie transferat la un spital bun din Rusia”, a completat, cu curaj, fetița.

Reacția lui Vladimir Putin

Vladimir Putin, părând ușor stânjenit, i-a răspuns: „Cu siguranță îl vom găsi, bine?”

Pe de altă parte, președintele rus nu i-a promis că îl va scoate de pe linia frontului pentru a fi tratat și rămâne de văzut dacă dictatorul va ține cont de cererea fetei.

Kira, din Siberia, s-a asigurat că știe pe cine să caute, spunând: „[Numele lui este] Anton Fisiura.”

„Cu siguranță. Vă mulțumesc că ai amintit de el”, a spus Putin, care a sărutat-o ​​pe cap și a plecat rapid mai departe.

Unchiul ei rănit are doi fii, în vârstă de nouă și 18 ani. Kira mai are alți doi unchi care luptă în război.

Kira i-a dat lui Putin o Ceburașcă – o jucărie din epoca sovietică cu urechi rotunde uriașe – pe care a făcut-o ea.

„Am tricotat jucăria Ceburașcă și pentru unchiul meu Anton, apoi pentru unchiul Vania și unchiul Iura, care acum apără Patria”, a spus ea, completând: „Jucăriile mele le vor aduce cu siguranță noroc”.

Kira mai are o soră, Anastasia, în vârstă de 7 ani.

