Imagini rare cu fiii lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Jr și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei

Vladimir Putin și-a ținut familia departe de ochii tuturor, acesta fiind unul dintre cele mai bine păzite secrete ale președintelui rus. Acum, însă, au apărut câteva imagini cu mezinii lui, Ivan (10 ani) și Vladimir Jr. (6 ani), care practică gimnastica, la fel ca mama lor.
Cei doi trăiesc departe de ochii curioșilor, fiind școliți acasă. Conform Independent, Vladimir și Ivan au parte de cei mai buni profesori privați, iar cheltuielile cu dascălii depășesc 300.000 de euro.
Ivan și Vladimir locuiesc la marginea Moscovei, într-o adevărată fortăreață, deținută de Vladimir Putin, cu cele mai moderne sisteme de apărare antiaeriană și pază 24/7.
Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, fosta gimnastă Alina Kabaeva ar fi primit 4,6 milioane de lire sterline în conturile fundației care-i poartă numele pentru descoperirea de noi talente.
Însă, acei bani ar fi fost folosiți pentru a pune bazele unei școli speciale în care Ivan și Vladimir Jr. Să poată interacționa cu alți copii de vârsta lor.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată Ivan și Vladimir Jr, cei doi băieți ai lui Vladimir Putin și Alina Kabaeva