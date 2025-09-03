Imagini rare cu fiii lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Jr și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei

Vladimir Putin și-a ținut familia departe de ochii tuturor, acesta fiind unul dintre cele mai bine păzite secrete ale președintelui rus. Acum, însă, au apărut câteva imagini cu mezinii lui, Ivan (10 ani) și Vladimir Jr. (6 ani), care practică gimnastica, la fel ca mama lor.

Cum arată Ivan și Vladimir, mezinii lui Vladimir Putin

Vladimir Putin Jr a împlinit recent 6 ani. Cel mai mic dintre copiii președintelui rus este pasionat de gimnastică, la fel ca mama lui, Alina Kabaeva, și ca fratele său mai mare, Ivan.

Mult timp s-a zvonit că fosta sportivă a avut o relație amoroasă cu conducătorul Rusiei, iar odată cu trecerea anilor acest lucru a fost confirmat de faptul că băieții ei seamănă perfect cu Putin.

Vladimir Putin Jr s-a născut în anul 2019 la Moscova, la patru ani de când Alina Kabaeva și președintele rus l-au întâmpinat pe primul lor băiat, Ivan.

Cei doi trăiesc departe de ochii curioșilor, fiind școliți acasă. Conform Independent, Vladimir și Ivan au parte de cei mai buni profesori privați, iar cheltuielile cu dascălii depășesc 300.000 de euro.

Ivan și Vladimir locuiesc la marginea Moscovei, într-o adevărată fortăreață, deținută de Vladimir Putin, cu cele mai moderne sisteme de apărare antiaeriană și pază 24/7.

Copiii locuiesc pe un domeniu luxos

Vladimir Putin a avut grijă ca lui Ivan și Vladimir Jr să nu le lipsească nimic. Președintele le-a construit un patinoar unde să joace hochei, în timp ce în curte au și un circuit de karting.

Băieții nu apar în sistemul de evidență a populației, fiind încadrați cu nume conspirative, iar singurele momente în care părăsesc casa sunt acelea când merg la gimnastică și la competițiile sportive.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, fosta gimnastă Alina Kabaeva ar fi primit 4,6 milioane de lire sterline în conturile fundației care-i poartă numele pentru descoperirea de noi talente.

Însă, acei bani ar fi fost folosiți pentru a pune bazele unei școli speciale în care Ivan și Vladimir Jr. Să poată interacționa cu alți copii de vârsta lor.

