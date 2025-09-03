Mădălina Ghenea, apariție fabuloasă pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Veneția

Mădălina Ghenea a făcut furori la Festivalul de Film de la Veneția în momentul în care a pășit pe covorul roșu al evenimentului. Actrița în vârstă de 38 de ani a fost lăudată de presa din Italia.

Mădălina Ghenea, apariție de neuitat la Festivalul de Film de la Veneția

Mădălina Ghenea a fost una dintre vedetele care au impresionat cu ținuta sa la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Românca a participat la premiera filmului „The Smashing Machine”, producție în care joacă Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader și alții.

Actrița, care s-a mutat în urmă cu mai mulți ani în Italia, a întors toate privirile cu rochia ei neagră și elegantă, cu trenă lungă din material satinat. Spectaculoasa rochie a avut detalii aurii și aplicații prețioase în zona bustului, ceea ce a adăugat ținutei un plus de dramatism.

Obiectivele camerelor s-au îndreptat spre Mădălina Ghenea încă din prima clipă în care aceasta a pășit pe covorul roșu.

Actrița, lăudată de presa din Italia

Prezența Mădălinei Ghenea la premiera filmului „The Smashing Machine” a fost apreciată de presa din întreaga lume, în timp ce jurnaliștii din Italia au lăudat-o pe frumoasa româncă.

„Ar putea face o impresie grozavă cu orice cearceaf, chiar și cu o perdea de duș”, a scris presa din Italia despre vedetă.

Pe lângă ținuta elegantă, atitudinea Mădălinei Ghenea a fost ceea ce a ieșit cu adevărat în evidență. Încrezătoare, grațioasă, actrița a jucat un joc al seducției cu aparatele de fotografiat.

Apariția frumoasei Mădălina Ghenea a fost descrisă drept una dintre cele mai apreciate de la Festivalul de Film de la Veneția, eveniment recunoscut pentru eleganța și fastul său.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mădălina Ghenea pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Veneția

Sursă foto: Profimedia

