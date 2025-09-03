Mădălina Ghenea, apariție fabuloasă pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Veneția

Mădălina Ghenea, apariție de neuitat la Festivalul de Film de la Veneția
Mădălina Ghenea a fost una dintre vedetele care au impresionat cu ținuta sa la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Românca a participat la premiera filmului „The Smashing Machine”, producție în care joacă Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader și alții.
Actrița, care s-a mutat în urmă cu mai mulți ani în Italia, a întors toate privirile cu rochia ei neagră și elegantă, cu trenă lungă din material satinat. Spectaculoasa rochie a avut detalii aurii și aplicații prețioase în zona bustului, ceea ce a adăugat ținutei un plus de dramatism.
Obiectivele camerelor s-au îndreptat spre Mădălina Ghenea încă din prima clipă în care aceasta a pășit pe covorul roșu.