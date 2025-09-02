Cine e Alina Pușcău de la Asia Express. Cu cine face pereche în emisiune

Antena 1 a anunțat deja concurenții de la Asia Express sezonul opt. Concurenții vor străbate 3 țări: Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. Printre echipe se numără și Alina Pușcău, care va concura alături de Cristina Postu. Cine este Alina Pușcău și cu ce sentimente pleacă în aventura Asia Express.

Cine e Alina Pușcău

Alina Pușcău este un model de talie internațională și a apărut și într-un film celebru. Ea este născută pe 17 noiembrie 1981, în București, are 43 de ani și locuiește în Los Angeles, SUA.

Alina Pușcău a studiat actoria și a făcut cursuri de dezvoltare personală în Statele Unite ale Americii. De altfel, ea a apărut în mai multe filme de Hollywood.

Înainte de a face filme, Alina Pușcău a fost model la nivel internațional. Ea a vorbit despre piedicile pe care le-a întâmpinat în industria modelingului, unde competița este extrem de acerbă.

Alina Pușcău a intrat în lumea modelingului la doar 16 ani și a fost încoronată regină a Elite Model Look în 1998. Tot matunci a plecat în America și a urmat o cacrieră în lumea modelingului. Ea a prezentat creațiile Victoria’s Secret, GAP, JCPenney și Pepe Jeans.

Alina Pușcău a mărturisit că, deși a stat o perioadă în vacanță în România, viața și casa ei rămân în Los Angeles. Mai mult, Alina a dezvăluit că vrea să scrie o carte despre viața ei și despre ce a văzut în spatele scenei de la Hollywood.

Cum a pierdut un supercontract din cauza lui Gisele Bündchen

Alina Pușcău a povestit o întâmplare care a făcut-o să își dea seama cât de competitivă este lumea modelingului. Ea a pierdut un contract important din cauza unui alt model celebru.

„Când intri în lumea asta a modellingului la nivel internațional, ai foarte mult egoism și mândrie. Modelele sunt foarte rele, își pun și piedici ca să nu prindă un contract la Victoria’s Secret. După ce am făcut shootingul cu ei, trebuia să fac campania la ei și să iau contractul lui Gisele Bündchen! Cum? M-a luat să fac surfing. S-a dat prietenă cu mine, am ieșit la mare și m-a lăsat acolo.

Eu nu știam să conduc, a venit cineva să mă ajute. Am întârziat la avion, ei m-au așteptat, așa că mi-au tăiat contractul, au zis că nu sunt profesionistă. Multă lume pare bună, dar când îi cunoști, le vezi caracterul, fetele sunt foarte rele. Am fost foarte naivă. Din cauza naivității, m-am pierdut pe mine”, spunea Alina Pușcău, la un moment dat, pentru Libertatea.

Relația cu părinții

Alina Pușcău și-a deschis sufletul și a vorbit despre relația cu părinții ei.

Ea a mărturisit că pe la 17 ani deja strânsese suficienți bani încât să cumpere mai multe apartamente în același bloc. Totodată, ea a menționat faptul că tatăl ei era gelos că tânăra face mai mulți bani decât el.

Alina a mărturisit că tatăl ei era alcoolic și își abuza soția verbal și fizic. Mai mult, ea a spus că a a atras mai multe relații toxice din cauza a ceea ce a văzut în copilărie, crezând că iubirea înseamnă abuz.

„Am câștigat foarte mulți bani. Gândește-te că la 17 ani puteam să-i iau mai multe apartamente mamei mele, în același bloc, în București. Tata nu suporta că eu fac mai mulți bani decât el. Era o competiție între noi, amândoi fiind Scorpioni. Tata era alcoolic, o abuza pe mama verbal și fizic. Am văzut chestia asta la părinți și m-a șocat. La 4 ani am întrebat-o pe mama de ce stă cu el, ea mi-a zis că-l iubește… Eu am atras multe relații toxice, fiindcă asta am văzut la părinți. Am crezut că iubirea înseamnă abuz. Eu până la vârsta de 34 de ani am avut grijă de mama mea. Mama a încercat să mă avorteze de trei ori, iar mama ei i-a spus să mă lase în viață, fiindcă eu o să-i salvez viața, ei!”, a spus Alina Pușcău.

Viață amoroasă

Alina Pușcău a avut o relație cu miliardarul Jeffrey Epstein, la un moment dat. Ea s-a iubit și cu fostul pilot de Formula 1 Eddie Irvine, dar și cu actorul Vin Diesel.

Cu Vin Diesel, relația a fost una complicată, iar modelul a mărturisit că el nu i-a spus niciodată „te iubesc”. Alina a spus că actorul nu credea în căsătorie, deși își dorea copii.

„Eu m-am visat ca o prințesă într-o poveste de dragoste, în drum spre altar. Nu l-am convins. Nu-mi spunea nimic de genul țin la tine sau te iubesc. Îmi făcea poftele, servicii, mă ducea în vacanțe, dar îmi spunea doar mă gândesc la tine. Ce naiba e asta? E greu să spui acel cuvânt, dragoste, și să îl simți”, a spus Alina Pușcău.

De fapt, ea însăși a mărturisit că nu a spus te iubesc niciunui bărbat. Ea a spus că mulți bărbați de la Hollywood nu își arată emoțiile.

Ea a avut o relație și cu regizorul Brett Ratner, despre care a spus că nu era în stare să își exprime sentimentele, așa că îi cumpăra cadouri.

„Brett mi-a dat diamante, «Ia-le, ia-le!», dar nu putea să-mi spună cuvinte de dragoste. Mi-a dat, spre sfârșitul relației, un caiet cu scrisorile de dragoste ale soldaților de pe front de la 1900 și ceva. «Mă, spune-mi tu ceva, ce-mi dai astea?!”, a spus Pușcău.

Cât despre presupusa relație cu Leonardo DiCaprio, românca a spus că nu a existat decât o relație de prietenie.

„Pe Leo îl cunosc de când a făcut «Titanic», de foarte mult timp. N-am fost niciodată împreună! Niciodată, doar prieteni. I-am dat o carte să citească, «Paradoxul cimpanzeului», l-a ajutat mult să se relaxeze și mi-a mulțumit mult”, a spus Alina.

Alina Pușcău participă la Asia Express

Modelul internațional participă la aventura Asia Express sezonul 8. „Drumul Eroilor” va fi presărat cu obstacole, așa că frumoasa bruneta o va avea alături drept coechipieră pe Cristina Postu. Concurenții vor parcurge trei țări: Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. Ei vor trebui să supraviețuiască cu un dolar pe zi și să completeze provocările pentru a avea parte de facilități precum imunitate, bani, cazare sau alte beneficii.

„Asia Express este visul pe care l-am avut, dar nu am îndrăznit să-l pun în gânduri! Iată cum Universul mă aruncă împreună cu prietena mea, Alina Pușcău, (probabil) în cea mai mare aventură a vieții noastre! Simt frică, adrenalină și iubire pentru această experiență! Mai simt curiozitate pentru locuri, oameni, tradiții și convingerile mele.

Știu că deși mi-e frică, este cu siguranță startul într-o călătorie unde mă arunc în lume, las parte din încredere în mâinile prietenei mele și uit de toate limitele pe care le am acasă!

De ce am acceptat să particip? Pentru că atunci când mi s-a propus mi-a fost foarte, foarte frică! Clipa aceea de îngheț a fost momentul în care am înțeles că acesta este lucrul pe care e nevoie să îl fac pentru mine și pentru cei din jurul meu care adesea renunță la provocări sau oportunități de teamă că sunt prea mici, prea departe, prea nepotriviți.

Vreau ca momentul meu de < > să îmi fie busolă atunci când mă simt pierdută și, de ce nu, să fiu o inspirație pentru cei din jur! Am obținut de fiecare dată ce mi-am propus, iar aici aș putea să îmi propun finala”, a spus Cristina postu, prietena modelului.

