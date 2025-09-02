  MENIU  
Cine e Cristina Postu de la Asia Express sezonul 8

Cine e Cristina Postu de la Asia Express sezonul 8

Amelia Matei
.

Cristina Postu participă la Asia Express Sezonul 8 alături de Alina Pușcău. Cele două sunt pregătite pentru aventura vieții lor în trei țări din Asia. Iată cine e Cristina Postu, cea care va merge pe Drumul Eroilor.

Cristina Postu merge în Asia Express alături de Alina Pușcău

Cristina Postu va participa la Asia Express sezonul 8 alături de Alina Pușcău. Drumul Eroilor va străbate trei țări: Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. 

Printre echipe se numără Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Cristina postu și Alina Pușcău.

Cele două au mare încredere una în cealaltă și așteaptă cu nerăbdare să se decurce printre obstacole și provocări.

Ea a întrebat prietenii de pe Instagram ce sfaturi îi oferă înainte de a pleca în aventură și s-a declarat nerăbdătoare de a înfrunta orice obstacol alături de prietena ei Alina Pușcău.

„Măi, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru toată energia, susținerea și bucuria cu care ați primit vestea că plec în @americaexpressromania împreună cu @alinapuscau_ ! Mă simt iubită şi simt că am câștigat la viață încă câțiva ani!  V-am spus unora dintre voi… corpul meu acumulează acum TOATE emoțiile care există pe planeta asta, însă asta nu înseamnă decât că trăiesc autentic ce îmi aduce această aventură! Plecăm cu energie pozitivă pe un drum al EROILOR (sau ororilor?🤣)!

Apropo: toți cei care ne susțin sunt eroii noștri! Chiar dacă e un drum de care suntem doar noi două responsabile, avem nevoie de susținerea, de căldura voastră și promit că o dăm înapoi înzecit! O să râd, o să plâng, o să mă ia nervii, o să simt TOT!  Întrebare pe final: CE SFAT ÎMI POȚI DA?”, a scris Cristina Postu pe Instagram.

Cine este Cristina Postu

Cristina Postu este prietena modelului Alina Pușcău. Cele două se cunosc de mult mult, motiv pentru sunt convinse că se vor înțelege de minune în situații critice în cadrul emisiunii.

Cristina Postu este arhitect și este populară în industrie. Ea este pasioantă de ceea ce face și este o fire pozitivă. Ea este arhitect de interior și antreprenor, fondatoare a brandului Boomsbury Design.

Ca desginer de interior, Cristina combină funcționalitatea spațiilor cu simțuri și emoții, iar rezultatul este cu totul unic.

Cristina Postu a absolvit studii de design și arhitectură de interior în România și Anglia, iar apoi a făcut pași spre antreprenoriat. Ea s-a specializat în proiecte wellness, feng shui și consultanță holistică.

Pe parcursul carierei sale, Cristina a fost implicată în numeroase proiecte de anvergură, de la locuințe rezidențiale și spații de birouri, până la parfumerii de nișă și centre SPA, atât la nivel național, cât și internațional. Printre realizările de referință se numără proiectul „Santa Ready Home”, inclus în Anuala de Arhitectură 2024.

Un alt proiect emblematic semnat de Bloomsbury Design este „Le Club” – un spațiu dedicat sănătății și bunăstării, amenajat într-un stil luxos. 

Cristina participă și ca speaker la evenimentele din industrie. Recent, ea a absolvit programul de miniMBA din prima cohortă a cil*MBA și programul empretec. 

Ce spune despre participarea la Asia Express

Cristina Postu a declarat că și-a dorit să participe la Asia Express, dar nu a îndrăznit să îl exprime. Acum, ea se arată nerăbdătoare să participe la Asia Express alături de prietena ei, Alina Pușcău.

„Asia Express este visul pe care l-am avut, dar nu am îndrăznit să-l pun în gânduri! Iată cum Universul mă aruncă împreună cu prietena mea, Alina Pușcău, (probabil) în cea mai mare aventură a vieții noastre! Simt frică, adrenalină și iubire pentru această experiență! Mai simt curiozitate pentru locuri, oameni, tradiții și convingerile mele.

Știu că deși mi-e frică, este cu siguranță startul într-o călătorie unde mă arunc în lume, las parte din încredere în mâinile prietenei mele și uit de toate limitele pe care le am acasă! De ce am acceptat să particip? Pentru că atunci când mi s-a propus mi-a fost foarte, foarte frică!

Clipa aceea de îngheț a fost momentul în care am înțeles că acesta este lucrul pe care e nevoie să îl fac pentru mine și pentru cei din jurul meu care adesea renunță la provocări sau oportunități de teamă că sunt prea mici, prea departe, prea nepotriviți. Vreau ca momentul meu de <> să îmi fie busolă atunci când mă simt pierdută și de ce nu, să fiu o inspirație pentru cei din jur! Am obținut de fiecare dată ce mi-am propus, iar aici aș putea să îmi propun finala. De data asta mă arunc în necunoscut cu o mantră a prezentului.

Vreau să ajung cât mai departe, să experimentez cât mai mult din această aventură, să mă conectez cu cât mai mulți oameni! Vreau să mă bucur alături de prietena mea, să respir curaj, să înfrâng frici!”,  a spus Cristina Postu.

