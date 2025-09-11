De ce este Alina Pușcău mereu votată spre eliminare de celelalte echipe de la Asia Express: „Am avut o strategie”

Alina Pușcău a vorbit despre experiența Asia Express și a povestit de ce echipele concurente au votat-o pe ea și pe Cristina pentru eliminare și pentru ultima misiune. Supermodelul a povestit despre părerea celorlalți concurenți despre ea, însă spune că a reușit să le schimbe percepția într-un final.

Alina Pușcău votată spre eliminare de ceilalți concurenți – care a fost motivul

Alina Pușcău participă la Asia Express alături de prietena ei, Cristina Postu. Așa cum era de așteptat, concurenții au început să facă strategii pentru a rămâne cât mai mult timp în concurs. Încă din primele zile, Alina și Cristina au fost țintele celorlalte echipe și au fost puse în finalul clasamentului când se decidea ordinea plecării. Mai mult, ele au fost votate pentru cursa de la ultima șansă de mai multe ori.

Alina Pușcău a declarat că mai mulți concurenți au etichetat-o greșit și de aceea au votat-o. Cu toate acestea, vedeta a spus că ceilalți concurenți și-au dat seama într-un final că nu este deloc figurantă așa cum au etichetat-o la început.

„Sunt o persoană care poate să meargă și la lux, dar pot să merg și la oamenii care sunt normali. Nu am fost «super diva», deși toți în Asia au zis că sunt de la Hollywood și au sărit pe mine că sunt vreo figurantă. Dar pur și simplu sunt normală. Nu m-am născut la Hollywood, nu m-am născut bogată. Cariera m-a adus în punctul ăla.

Chiar mi-a plăcut foarte mult la «Asia Express» pentru că te conectezi cu oamenii, Dumnezeu lucrează prin oameni. Acolo, oamenii care sunt bogați și au de toate nu îți deschid ușa, adică fug de tine, se sperie de tine. În schimb, oamenii care nu au nimic îți oferă orice au ei: patul, mâncare și orice au ei. Asta pe mine m-a șocat foarte tare”, a spus Alina Pușcău pentru Libertatea.

„Am avut și noi o strategie”

Ea a vorbit despre faptul că aceste etichete nu au durat prea mult, pentru că ea și Cristina au demonstrat că nu sunt deloc așa cum credeau colegii lor. Fotomodelul a spus că și ea cu Cristina au avut propria lor strategie de a îi vota pe cei care le-au votat.

„Am fost votată de la început până la sfârșit. Am avut strategie că cine ne vota, îi votam la rândul nostru. Eu cred că am avut așa de mult, nu vreau să spun hate, dar toată lumea credea că eu sunt vreo figurantă, vreo fițoasă, vreo din aia bogată, vreo din aia de la Hollywood care este cu toți actorii și sunt super divă, iar eu din cauza asta sufeream. Eram tot timpul trimisă la „ultima șansă”, la ultima misiune. Până la urmă și-au dat seama oamenii că nu am nimic cu nimeni și atunci s-au mai liniștit”, a mai spus fotomodelul.

