La începutul anului acesta, Alina Pușcău (39 de ani) a dezvăluit că s-a logodit. Logodnicul ei este puțin mai mare decât ea, având în jur de 40 de ani. Momentan, modelul nu vrea să-i dezvăluie identitatea. În emisiunea La Măruță, însă, Alina a dezvăluit când se vor căsători.

Alina Pușcău a stabilit data nunții! Va avea loc în Statele Unite

„Miercuri dimineața trebuie să fac testul [pentru COVID-19]. Pe 25 februarie iau rezultatul și pe 26 plec în America”, a spus Alina. Întrebată de Cătălin Măruță (43 de ani) când va reveni în țară, Alina a mai dezvăluit că „nu se mai întoarce”.

„Nu, nu mă mai întorc. (…) Urmează nunta. Vara aceasta. (…) Mama îmi tot spune [că vrea să-l cunoască]. Dar i-am zis: «Lasă, o să îl vezi tu la momentul potrivit». Mi-a zis doar să-i promit că mă mărit anul acesta. Mama este foarte cool. De gașcă. E cea mai bună prietenă a mea”, a adăugat Alina.

Vorbind despre partenerul ei, modelul a mai spus: „Are de toate. Este un băiat foarte de succes. Cred că tatăl lui este scriitor. El nu e chiar actor, face de toate”. Tot La Măruță, însă într-o altă ediție, modelul a dezvăluit cum relația pe care a avut-o cu tatăl ei a afectat relațiile sale viitoare de-a lungul timpului.

Alina Pușcău: „Din cauza tiparului familial și a tatălui meu, mi-era frică de căsătorie”

„Cu tatăl meu am avut o poveste de familie în care ne-am certat, iar eu n-am mai vorbit apoi cu el timp de 5 ani de zile. [Mai târziu] am primit un telefon în care mi s-a spus că a murit. Atunci am învățat de la viață că întotdeauna trebuie să lași o poartă deschisă. Chiar dacă ești supărat pe oricine. Trebuie să ierți și să te ierți pe tine în primul rând. Să accepți situația.

Doi ani mi-a fost foarte greu. De-acolo s-a schimbat tot. (…) Nu mai aveam orgoliu. În Hollywood, eu am pus o mască pentru că dacă nu puneai masca asta, toată lumea își bătea joc de tine. Trăgea de tine, nu te respecta. (…) A trebuit să fiu fata mereu fericită, dar înăuntru eram broken”, a spus.

„Din cauza tiparului familial și a tatălui meu, mi-era frică de căsătorie, mi-era frică să am copii. (…) Am suferit. Mă duceam acasă și plângeam. Eram rănită. Dar n-am vrut să arăt. Dacă cineva îmi greșea o dată se termina”, a adăugat atunci. Modelul a mai dezvăluit că tatăl ei a încercat timp de 5 ani de zile să ia legătura cu ea. „Îmi pare rău că nu am ridicat niciodată telefonul.”

