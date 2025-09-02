Dan Alexa, despre experiența Asia Express: „Am mai cedat psihic. Unii au mai sărit calul”

Dan Alexa a făcut echipă cu Gabi Tamaș pentru a participa la Asia Express sezonul 8. Antrenorul a povestit că provocarea nu a fost neapărat fizică, ci mai degrabă a fost un test psihic. El a mărturisit ce i-a lipsit cel mai mult, dar și cum a reușit să treacă peste toate obstacolele.

Dan Alexa a povestit despre experiența pe Drumul Eroilor

Dan Alexa a vorbit despre experiența trăită la Asia Express și a spus că a învățat să aprecieze absolut tot, iar după emisiune a rămas cu o experiență inedită, fantastică.

Antrenorul a mai spus că Gabi Tamaș a fost cel care l-a convins să participe, dar și echipa de la Asia Express. Dan Alexa a povestit că a putut plecat datorită înțelegerii primarului de la Tunari și a președintelui clubului, pentru că perioada de filmări s-a suprapus cu momentul campionatului.

Citește și: Cine e Cristina Postu de la Asia Express sezonul 8

Cel care i-a ținut locul a fost secundul lui, Ștefan Grigore, care s-a ocupat de echipă până s-a întors Dan Alexa.

„Sincer, Gabi Tamaș în primul rând (m-a convins să particip, n.red). Apoi echipa care a vorbit cu noi și care a încercat să ne convingă, excepțional profesioniști. M-au convins pentru că sunt niște oameni foarte profi.

Am avut și șansa că eu fiind antrenor activ în momentul acela, am avut înțelegerea domnului primar de la Tunari și domnului președinte și le mulțumesc și pe această cale pentru că, sincer, era greu de acceptat în timpul campionatului să pleci, să dispari, dar am găsit înțelegere și le mulțumesc mult pentru că e o experiență foarte tare. Secundul meu Ștefan Grigore s-a ocupat de echipă”, a spus Dan Alexa.

El a continuat spunând că vremea a fost un impediment foarte mare și că a plouat încontinuu și au intrat și în nămoale.

Dan Alexa, despre probele fizice: „Adevărata provocare e mentală”

Antrenorul a dezvăluit într-un interviu pentru cancan.ro că adevărata provocare a fost mai degrabă mentală, nu fizică.

„Depinzi foarte mult de bunătatea oamenilor. Depinzi foarte mult de oameni. La autostop și la cazare nu mai depinzi de tine. Depinde cum convingi oamenii. Doar că probele fizice nu au fost o problemă. Cine crede că Asia Express este o emisiune fizică, greșește.

Citește și: Cine e Alina Pușcău de la Asia Express. Cu cine face pereche în emisiune

Este o emisiune strict mentală. Gândește-te că am avut ore întregi de misiuni, nu mâncam și seara trebuia să ne căutăm cazări. Au fost momente când am stat și trei ore fără să găsim. Iar a doua zi, la prima oară trebuie să o iei de la cap. Deci mental este foarte greu”, a spus Dan Alexa.

El a mărturisit că au fost situații în care a cedat pshjic, dar l-a ajutat foarte mult conexiunea cu coechipierul său, Gabi Tamaș.

Dan Alexa a vorbit și despre ceilalți concurenții, despre care a spus că au trecut prin aceleași lucruri și asta i-a legat, cu toate că mai existau tachinări, iar unii au mai sărit calul.

„Acolo tot timpul era concurență. În fiecare zi noi eram concurenți. Mai existau frecușuri, tachinări sau poate unii mai săreau calul, dar orice revedere cu ei mă bucură din suflet. Au fost nouă echipe, nouă perechi fantastice. Mă bucură revederea lor. Ei au trecut exact prin ceea ce am trecut și noi. Ne-au legat cumva suferința asta și neajunsurile și sunt convins că vom fi prieteni pe viață”, a spus antrenorul.

El a spus că cel mai mult i-au lispit copiii, mai ales că nu putea vorbi cu ei, pentru că nu aveau telefoane.

Urmărește-ne pe Google News