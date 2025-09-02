Cine este Florin Stamin de la „Asia Express” 2025. A fost însurat cu Raluca Bădulescu și deține o afacere în Spania

Florin Stamin a intrat în atenția publicului anul acesta, când Antena 1 a anunțat că acesta va face echipă cu Raluca Bădulescu în cel mai nou sezon al emisiunii „Asia Express”. Bărbatul este chiar fostul soț al vedetei, cu care a fost însurat timp de 15 ani.

Cine este Florin Stamin

Florin Stamin este cunoscut publicului datorită relației cu Raluca Bădulescu, fosta jurată a emisiunii „Bravo, ai stil!”. Bărbatul deține o afacere în Spania, unde este proprietarul unei cafenele.

Pe Raluca Bădulescu a cunoscut-o și cucerit-o după ce aceasta a trecut printr-un divorț dureros. În cadrul unui interviu, vedeta mărturisea că Florin a cerut-o de soție într-un mod inedit.

S-au căsătorit după trei luni, iar relația lor a durat 15 ani, însă în cele din urmă cei doi alegând să meargă pe drumuri diferite.

Au rămas într-o relație de strânsă prietenie, iar la scurt timp după divorț bărbatul a fost văzut în compania unei alte femei.

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au divorțat oficial în 2022, dar nu au vorbit niciodată despr emotivele separării lor. Pe de altă parte, vedeta a dezvăluit, la un moment dat, că decizia a fost luată de comun acord.

Acum, Raluca și Florin au luat prin surprindere întreaga lume când au anunțat că fac echipă la „Asia Express” 2025.

Raluca Bădulescu și Florin, împreună pe Drumul Eroilor

Florin locuiește în continuare în Spania, unde ș-a construit propria afacere.

„Am locuit la Madrid, unde Florin avea o cafenea, fostul meu soț, Vali s-a mutat acolo definitiv. Efectiv, ne retrăsesem cu tot neamul, hotărâți să rămânem în Spania. Am stat și în Italia o perioadă, îmi place mult și această țară. A fost o perioadă splendidă, dar ne-am întors pentru că deja copilul începuse școala, noi oricum făceam naveta, la 2 săptămâni eram în România. Trebuia să venim din ce în ce mai des aici…”, a povestit Raluca Bădulescu despre fostul ei soț.

Florin Stamin și Raluca Bădulescu vor putea fi urmăriți toamna aceasta pe Drumul Eroilor, trecând prin momente dificile. Însă vedeta este sigură că prietenia cu fostul ei soț este rețeta câștigătoare.

„Nu m-aș fi gândit în viața vieților mele că voi ajunge să particip la Asia Express, în timp ce Florin și-a dorit să facă asta de când a apărut emisiunea. Show-ul ăsta este TOTAL în afara zonei mele de confort, în afara canapelei mele, în afara salonului de înfrumusețare, e ceva din altă lume pentru mine. Eu nu am pantofi fără toc, ca să înțelegeți! Raluca și aventura nu au loc în aceeași propoziție. E ca și când m-aș duce pe Everest. Dintre toți oamenii din lume, Florin e cel care mă cunoaște cel mai bine, eu fiind isterică, mahalagioaică, stresată și stresantă, paranoică și multe altele. Chiar dacă am divorțat acum doi ani jumate, avem o legătură foarte strânsă și nu există altă persoană cu care aș fi putut face asta”, a declarat Raluca Bădulescu înainte de a pleca în marea aventură a vieții sale.

