Raluca Bădulescu, apariție de senzație într-un costum de baie minuscul, la 50 de ani. „Am suferit pentru poza asta!” / Foto

Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie la 50 de ani
Într-un costum de baie alb, din două piese, cu părul prins simplu și o pereche de ochelari de soare, Raluca Bădulescu a surprins prin naturalețe și atitudine. Imaginile postate au fost însoțite de o descriere savuroasă, în stilul ei inconfundabil:
„Vă jur, poza asta e făcută cu #bloodsweatandtears, să mor… Am suferit pentru poza asta, m-am tăvălit la propriu de rău de mare…”
Raluca Bădulescu a trecut printr-o schimbare radicală, slăbind aproape 80 de kilograme. De la 121 kg, a ajuns la 47–50 kg, o transformare care a început cu o operație de micșorare a stomacului (gastric sleeve), urmată de un regim alimentar atent controlat.
„Nu cred în regimuri drastice. Cred în mese mici și dese, în cantități mici. Mănânc orice, dar puțin. Vrei paste? Mănâncă două furculițe, nu o farfurie întreagă”, a explicat vedeta.
Deși are o siluetă de invidiat, Raluca nu se abține complet de la plăcerile culinare. Meniul ei zilnic este un echilibru între alimente sănătoase și mici răsfățuri:
Salată cu piept de pui
Brânzeturi slabe
Porții mici de dulciuri (ciocolată, prăjituri)
Băuturi acidulate cu zahăr
Biscuiți, în cantități moderate
„Nu trece zi fără dulce la mine. Mănânc puțin și des, dar nu mă abțin de la nimic. Dulciurile sunt plăcerea mea vinovată”, a mai spus ea.
Deși a fost criticată de unii pentru că ar fi slăbit „prea mult”, Raluca le-a răspuns răutăcioșilor cu umor și încredere: „Luați o pauză de la prostiile cu anorexia. Sunt așa cum îmi place și mă simt foarte bine. E vară, e soare, e vacanță – mai găsiți și altă preocupare!”