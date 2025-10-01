5 știri by Libertatea – Monden. Cu câți bani s-a întors Raluca Bădulescu de la Asia Express și cum luptă Alex Velea cu cei care o critică pe Antonia

5 știri by Libertatea – Monden, rubrica de știri mondene găzduită de Denisa Macovei, ne aduce, și în această săptămână, cele mai virale cinci știri din lumea mondenă din România.

Cu câți bani s-a întors Raluca Bădulescu de la Asia Express



Raluca Bădulescu a avut parte de un city-break extrem de profitabil în cadrul emisiunii „Asia Express”. Deși pentru ea show-ul a fost mai mult o vacanță având în vedere atitudinea relaxată cu care a abordat probele, recompensa financiară nu a fost deloc neglijabilă. Raluca a încasat 7.500 de euro pentru cele trei săptămâni de participare, plus 500 de euro dintr-o amuletă câștigată împreună cu Florin Stamin. Fulminantul jackpot, însă, a fost atins de Gabi Tamaș și Dan Alexa. Cei doi au jucat atât de bine încât se zvonește că fiecare ar fi câștigat 56.500 de euro. Anul acesta, concurenții au mers pe „Drumul eroilor”, dar au găsit, în același timp, și calea spre succes financiar.



Alex Velea luptă pentru mama copiilor lui, Antonia



Alex Velea își vede soția, Antonia, afectată de comentariile negative ale haterilor. Artistul se străduiește să înțeleagă cum este posibil ca Antonia să fie atât de iubită, dar să fie și judecată atât de aspru, și de ce se lasă ea atât de afectată. Răspunsul e clar: Antonia are o natură mult mai sensibilă decât pare. Totuși, cu Alex și cei trei copii – Maya, Dominic și Akim – alături, familia lor rămâne un refugiu unde iubirea biruiește ura online.

Gabriela Firea a fost surprinsă de public într-o nouă ipostază după ce, se pare, a optat pentru câteva retușuri la aspectul său fizic. Fostul primar al Capitalei a reușit să îmbine rolurile de mamă, soție și europarlamentar, găsind și timp pentru propria imagine. Internauții au remarcat imediat buzele mai pline și o posibilă blefaroplastie, concluzionând că Firea arată cu un deceniu mai tânără. Modificările sunt subtile, aprobate de „mama natură”, fără excese.Bianca Drăgușanu a organizat o petrecere inedită pentru fiica ei, Sofia Natalia, care a împlinit 9 ani. Sofia și-a dorit o zi de naștere printre animale, iar Bianca i-a îndeplinit toate dorințele, inclusiv cea de a mângâia șerpi. Evenimentul a fost un veritabil safari, demonstrând că dragostea unei mame depășește frica de reptile. De la petrecere a lipsit Victor Slav, dar acesta a compensat cu o petrecere separată. Așadar, avantajul copiilor cu părinți despărțiți: două sărbători, două torturi și cadouri duble.Anamaria Ferentz a transformat nunta fratelui său într-un antrenament pentru propria nuntă. Venită special din SUA, Ferentz a jucat rolul de soră, MC, organizator și regină a ringului de dans. După ce a experimentat intens cum e să fie regina unei nunți, Anamaria promite că la anul, de Ziua Americii, petrecerea ei va fi la fel de spectaculoasă. Ferentz trăiește visul american alături de logodnicul ei și, în câteva luni, va deveni oficial mamă a șapte copii.

