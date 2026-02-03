Cum și-a părăsit Raluca Bădulescu iubitul chiar înainte de nuntă. A întâlnit un alt bărbat la petrecerea de burlăciță: „Am rămas în Mexic cu ăla 6 luni”

Raluca Bădulescu a vorbit despre un episod mai puțin știut din viața ei. Fosta concurentă Asia Express a dezvăluit că și-a părăsit iubitul chiar înainte de nuntă. Totul s-a întâmplat pentru că vedeta s-a îndrăgostit chiar la petrecerea de burlaci, așa că a decis să anuleze nunta.
Timp de jumătate de an, ea a trăit o poveste de dragoste nebună în Mexic.
„Trebuia să mă mărit demult, nu mai spun cu cine, dar demult. Am plecat la petrecerea burlăcițelor în Mexic, uite că ăsta e un lucru mai puțin cunoscut, și eu m-am îndrăgostit acolo de cineva și nu m-am mai măritat, nu am mai făcut nicio nuntă, și am rămas cu ăla acolo 6 luni.”, a povestit Raluca Bădulescu într-o emisiune TV.
„Omul avea motor, era tatuat tot, era ceva bombă, era instructor de surf, era Dumnezeu, avea o casă pe plajă.(…) Cum era unul pe valuri, pe surf, și ăsta de aici cu care trebuia să mă mărit avea o benzinărie.”, a mai spus fosta jurată Bravo, ai stil!.
Vedeta a lăsat totul în urmă, a anulat nunta și a trăit timp de 6 luni o poveste de dragoste desprinsă din povești.
Ce studii are Raluca Bădulescu
Raluca Bădulescu este cunoscută pentru pasiunea și înclinația ei către modă. Totuși, puțini sunt cei care știut că aceasta a absolvit Facultatea de Litere. Ea a fost o perioadă profesoară, pe vremea când avea 24 de ani, după ce a terminat studiile.
Și-a dat seama rapid că nu este făcută pentru asta.
„Abia terminasem facultatea, aveam 24 de ani, am avut o clasă de a IX-a și una de a XI-a. Eram de vârstă apropiată, elevii de clasa a XI-a aveau 16-17 ani, eu aveam 20 și ceva. Dacă eu am acum minte de 25 de ani, vă dați seama pe vremea aceea.
Copiii aceia având 17 ani înțelegeam să le motivez absențele, îi înțelegeam că nu sunt pregătiți etc. Eu nu sunt bună de profesoară, pentru că înțeleg treaba asta dacă îmi spui: mi-a mâncat cățelul tema!”, a declarat Raluca Bădulescu pentru Playtech.
