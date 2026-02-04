Marina Dina, eliminată de la Survivor: „Pot ierta orice, atât timp cât omul își asumă greșeala” / Exclusiv

Marina Dina a părăsit competiția Survivor, de la Antena 1, și a revenit acasă lângă copiii ei de care i-a fost extrem de dor.

Marina Dina a fost eliminată de la Survivor, după duelul cu Cristian Boureanu, și a revenit acasă, lângă copiii ei. Nu foamea, traseele și nici condițiile de trăi de acolo nu au fost mai greu de suportat decât dorul de copii, după cum ne-a dezvăluit în interviul exclusiv pentru Unica.ro

Marina Dina, despre experiența Survivor: „Sper să păstrez conexiunea cu oamenii din echipă, în mod special cu fetele”

Printre altele, concurenta a mai povestit și ce relații de prietenie a reușit să lege în competiție, dar și ce situații nu i-au plăcut deloc.

Cum ai descrie experiența Survivor? Cu ce amintiri rămâi din show?

A fost una dintre cele mai intense și transformatoare experiențe din viața mea. Rămân cu amintirea naturii, a dormitului sub cerul liber, a mersului desculță, a mării și a conexiunii profunde cu mine însămi. A fost o lecție de reziliență, de adaptare și de acceptare.

Dincolo de partea fizică, rămân cu legătura umană creată acolo. Sper să păstrez conexiunea cu oamenii din echipă, în mod special cu fetele, pentru că între noi s-a creat o solidaritate și o susținere foarte frumoasă într-un context extrem.

Ți-ai făcut și prieteni? Sunt oameni din trib cu care nu ai vrea să mai discuți pe termen lung?

Mi-am făcut prieteni și am legat conexiuni frumoase. Pot ierta orice, atât timp cât omul își asumă greșeala și există deschidere la dialog. Au fost și momente tensionate, ceea ce e firesc într-un context de stres extrem.

„Dorul de copii. Asta a fost cel mai greu”

Cu Larisa, de exemplu, au apărut neînțelegeri din cauza unor informații care au ajuns la mine indirect și care nu erau reale. Am simțit nevoia să clarific lucrurile și să pun o limită. Dincolo de asta, nu port resentimente și cred că fiecare dintre noi a reacționat cum a putut mai bine într-un context dificil.

Ce a fost mai dificil: soarele, lipsa hranei sau traseele?

Dorul de copii. Asta a fost cel mai greu. Cele enumerate mai sus nu le-am considerat dificile.

Dacă ai lua-o acum de la capăt, ai face ceva diferit? De ce?

Aș fi mai puțin dură cu mine și mai puțin stresată de competiție. Aș intra mai relaxată și mai ancorată în prezent.

Crezi că ceea ce faci acasă te-a ajutat în competiție? Ce ai împrumutat din yoga?

Da. Mergeam la sală, făceam yoga și Pilates. M-am folosit de tehnici de respirație și meditație ca să mă reglez emoțional. M-au ajutat enorm. M-am bucurat mult de natură, de dormitul sub cerul liber, de mersul desculță și de mare. A fost o experiență care m-a apropiat mult de partea mea spirituală.

