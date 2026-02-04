Ce spune Alina Sorescu despre partajul cu Alexandru Ciucu: „Timpul o să arate dacă…”

Alina Sorescu nu mai vrea să vorbească despre Alexandru Ciucu și suferința pe care acesta i-a provocat-o în timpul căsniciei lor de aproximativ 12 ani. Artista a oferit, în schimb, o declarație rară despre partajul lor.

Ce spune Alina Sorescu despre partajul cu Alexandru Ciucu

Alina Sorescu și-a propus să dea uitării experiențele neplăcute din mariajul cu Alexandru Ciucu, și să se concentreze exclusiv pe creșterea fiicelor lor, Carolina și Raisa, și pe cariera muzicală.

„Cert e că eu vreau ca tot ce a fost rău în viața mea vreodată să rămână în trecut și să mă concentrez pe mine, pe fetițe, pe activitatea mea muzicală, pentru că de vorbit, s-a vorbit“, a declarat Alina Sorescu, la Spynews TV.

Întrebată despre partaj, cântăreața a spus că nu a început discuțiile pe acest subiect cu fostul soț. După separare, Alina s-a mutat cu fiicele ei din casa familiei într-un apartament. Solista locuiește și cu părinții ei, care o ajută în creșterea fetițelor.

„Ăsta e un aspect pe care nu l-am început (partajul – n.red.). Timpul o să arate dacă lucrurile astea or să se mai întâmple“, a mai spus Alina Sorescu, potrivit Spynews.ro.

Ce pensie alimentară a stabilit instanța că trebuie Alexandru Ciucu să plătească pentru fetele lui

Cele mai dificil moment pentru Alina după divorț a fost procesul de stabilire a programului fetițelor ei. Alexandru Ciucu a propus un program în care Carolina și Raisa să stea câte o săptămână la fiecare părinte, lucru cu care Alina nu a fost de acord, insistând că acest lucru nu ar fi benefic pentru cele mici.

După o perioadă în care au funcționat așa, instanța a modificat programul, iar în prezent fetițele petrec o săptămână și două weekenduri pe lună cu tatăl lor. Alina susține că fostul ei soț a cerut acest program „ca să nu se dea pensie de o treime din venituri, așa cum e în lege”. Pensia alimentară stabilită de instanță, pe care Alexandru Ciucu o plătește pentru cele două fiice ale sale, este de 7500 de lei pe lună.

